Magia, acrobacias y nieve en vivo: llegó “Fantasía sobre hielo” a la ciudad

Se estrenó en la carpa ubicada en avenida Luro al lado de la Estación Ferroautomotora “Fantasía sobre hielo”, el auténtico circo sobre hielo que llega por primera vez a la ciudad para ofrecer una experiencia artística y sensorial destinada a toda la familia.

El espectáculo reúne a más de veinte artistas en escena y combina acrobacias, humor, música, teatro y patinaje artístico sobre una pista de hielo ecológica de última generación. El cierre, con un efecto de nieve en vivo, se convirtió en uno de los momentos más celebrados por los espectadores.

Las funciones se realizan todos los días a las 19:00 y 21:00, y se sumarán funciones a las 16:00 en jornadas de mal clima, consolidándose como una de las propuestas familiares más atractivas del verano.