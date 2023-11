Magalí Marazzo se defiende y dice que es atacada por “cuestiones políticas”.

A través de las redes sociales, la directora del Museo Casa sobre el Arroyo brindó detalles de los hechos que la tuvieron como protagonista a partir del registro de las marcas de la Casa del Puente y se defendió de las acusaciones del Municipio y de la opinión pública.

En su descargo señala que, no tenía marca registrada aún, ya que no habia transcurrido el plazo de 30 días previsto por la ley para formular oposiciones por parte de los interesados.

Por otra parte, informa que el día que la convocaron a la reunión con el Municipio para tratar el tema de la cesión de las marcas sufrió una descompensación y que dió aviso que iría más tarde, sin embargo, los medios de comunicación publicaron que no me había presentado a la reunión y luego por dos días evitaron que fuera a firmarla y ante la insistencia de la involucrada le indicaron que fuera donde quiera por lo que realizó el trámite relativo a la cesión en una escribanía particular por medio de la cual se certificaron las firmas de los documentos suscriptos, a mi costa.

Y continuó su defensa, a través de un comunicado donde reitera que su única intención fue cumplir con los deberes de funcionaria pública al resguardar los derechos de la Casa del Puente y agregó que estaba siendo atacada por cuestiones políticas.