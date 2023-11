Magalí Marazzo, ex directora de la Casa del Puente denuncia una intromisión en sus redes sociales.

Luego de ser removida de su cargo como Directora de la Casa sobre el Arroyo tras la polémica generada por el inicio del procedimiento para registrar las marcas relativas a la ” Casa del Puente” y ” Casa sobre el Arroyo” , la ex funcionaria que siempre aclaró que su accionar tuvo que ver con el resguardo de las mismas en favor del Municipio , denunció a través de sus redes sociales una intromisión en su cuentas privadas y apuntó al intendente Guillermo Montenegro.

“Además de sacarme el trabajo, me agredió e injurió con mentiras públicamente. Ahora se meten en mis cuentas y redes privadas. Esto es de un nivel de agresión y violencia increíble”, posteó.

Y continuó : “Bueno, esto ya es increíble! Ya no se trata de mi trabajo, no se trata de la Casa, ya se trata de mi seguridad, del respeto a la propiedad privada, a la propiedad intelectual, a la libertad de expresión…en qué tipo de democracia libertadora vivimos? Yo no soy política, no milito para nadie pero si tengo mis principios y lo peor de todo es que confíe en usted en el 2019 y lo vote Guillermo Montenegro”.

“Esto no se hace!. Si ya me sacó el proyecto, me sacó el trabajo, me agredió e injurió con mentiras públicamente!! No le alcanzo!?. Ahora se meten en mis cuentas y redes privadas por segunda vez?. Se hicieron las Redes oficiales y ahora las borran y me sacan las redes mías para callar a la gente!?”,manifestó.

Y además agrego: “son todas mis fotos, mis videos, donde estoy publicada yo. Esto es de un nivel de agresión y violencia increíble”, sostuvo la ex Directora de la Casa del Puente.

