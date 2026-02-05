Madrugada violenta en Playa Grande: 6 mujeres detenidas

Una madrugada marcada por la violencia alteró la calma habitual de Playa Grande en Mar del Plata. Un enfrentamiento entre varios grupos de mujeres derivó en una escena caótica en el sector de escalinatas del paseo Victoria Ocampo, donde una joven terminó herida con un objeto de vidrio y tres personas fueron aprehendidas.

El episodio ocurrió en las primeras horas del día, cuando mujeres que circulaban por la zona —algunas rumbo a un local bailable y otras ya de regreso— comenzaron una discusión que rápidamente se salió de control. Los gritos iniciales dieron paso a empujones, golpes y amenazas, lo que generó alarma entre quienes transitaban por el lugar.

En medio de la pelea, una joven de 23 años recibió un corte profundo en el brazo izquierdo, presuntamente provocado con una copa de vidrio rota. Debido a la lesión, fue asistida en el lugar y luego trasladada a un centro de salud cercano para recibir curaciones.

Personal de la Comisaría 9ª intervino para disolver el enfrentamiento y restablecer el orden. Minutos después, los efectivos lograron identificar y aprehender a tres mujeres, de entre 29 y 33 años, cuando intentaban ingresar a un bar de la zona. Entre ellas se encontraba una mujer de nacionalidad peruana.

Según indicaron fuentes policiales, durante el procedimiento una de las involucradas adoptó una actitud hostil y llegó a simular intentos de autolesión, lo que obligó a reforzar las medidas de seguridad.

Las tres aprehendidas fueron trasladadas en patrulleros a sede judicial y quedaron a disposición de la fiscalía de turno, imputadas por el delito de lesiones. La investigación busca ahora determinar el origen del conflicto y establecer responsabilidades en una pelea que pudo haber tenido consecuencias aún más graves.