Madre y Tercer Tiempo, dos bandas locales que actuarán en el CCAVE

Las bandas marplatenses Madre y Tercer Tiempo ofrecerán un espectáculo conjunto el próximo 9 de agosto a las 21:00 en el CCAVE (Alberti 3723).

Madre, fundada en 2016, está integrada por músicos de Mar del Plata y Villa Gesell. Esta banda de rock ha consolidado su presencia con trabajos destacados como su EP homónimo “Madre” (2018), la sesión en vivo “Teatro” (2019) grabada en el Teatro Colón de Mar del Plata, y los simples “4Labios” (2020), “Masacre” (2020), “Pacto” (2021), “¿Qué pasó?” y “Barro”, además de las “Sesiones en el Taller de Cube”, entre otros.

Tercer Tiempo reúne a músicos con una amplia trayectoria en la escena marplatense. La formación está compuesta por Francisco Taliercio en guitarra y voz (ex Descarrilados, Plan de Escape), Leandro Sedano en bajo (ex Sujetos, La Rústica), Juan Pablo Abad en guitarra (ex Provisorio para Siempre, P.A.T.H.) y Sebastián Fernández en batería (ex La Rústica).