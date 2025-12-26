“Made in Lanús” vuelve a Mar del Plata a 40 años de su estreno

La obra “Made in Lanús” se incorporará a la temporada teatral de Mar del Plata con su estreno el 5 de enero a las 21:00 en el Teatro Atlas (Corrientes y Luro). El espectáculo contará con las actuaciones de Alberto Ajaka, Vanesa González, Esteban Meloni y Malena Solda, bajo la dirección de Luis Brandoni.

A 40 años de su primera presentación en la ciudad, ocurrida en 1986, este clásico del teatro argentino regresa con un elenco renovado. La pieza, escrita por Nelly Fernández Tiscornia, vuelve a la cartelera local con funciones los lunes, mientras que el resto de la semana realizará presentaciones en distintas localidades de la Costa Atlántica.

“Made in Lanús” narra la historia de Mabel y Osvaldo, una pareja de argentinos que reside en Norteamérica y regresa al país después de diez años para asistir al casamiento de un familiar. En ese viaje se reencuentran con “La Yoli” y “El Negro”, hermano de Mabel, un matrimonio de clase media que sobrevive como puede en la ciudad de Lanús, marcada por las crisis económicas recurrentes.

El reencuentro entre los hermanos revelará una sorpresa y dará lugar a momentos cargados de afecto, nostalgia y tensiones. Cada personaje asumirá una postura visceral frente a una problemática que continúa atravesando la realidad argentina, lo que convierte a la obra en un retrato vigente y profundamente emotivo.