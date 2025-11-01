Macri habló hoy de la cena de anoche con Milei: Sólo portador de malas noticias

El titular del PRO, Mauricio Macri, reveló este sábado detalles de su reunión con Javier Milei y se mostró crítico con los cambios en el Gabinete de Ministros. “La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”, aseguró en sus redes sociales, respecto al encuentro en la Quinta de Olivos.

“La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia”, remarcó Macri, al cuestionar la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

“Como le mencioné, existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa”, indicó el expresidente.

La publicación de Mauricio Macri en X. (Captura X/@mauriciomacri)

El viernes, la cena en la quinta presidencial se dio en el mismo momento en que Francos y Lisandro Catalán -como ministro del Interior- comunicaban sus renuncias y Adorni anunciaba que tomaba el cargo de ministro coordinador. Al salir, el expresidente evitó hablar con la prensa.

Al inicio de su mensaje en X, en la tarde del sábado, Macri resaltó que le brindó su apoyo a Milei “en la semana más difícil de su Gobierno antes de las elecciones”.