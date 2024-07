Macri le ofreció a Juan José Moro en 2015 la candidatura a intendente de Mar del Plata

Mauricio Macri lo tentó para ser candidato a intendente en 2015. “Tenía buena relación con Mauricio, incluso cuando él era presidente de Boca llegué a decirle que tenía que contratar a Carlos Bianchi. Bueno… pero en 2015, en el estadio Mundialista, él estaba con Emilio Monzó y me dijo que me habían medido en la ciudad y que daba bien. Pero no quise meterme en política”. descubre Moro. Contó Juan José Moro al periodista Sebastián Torok en una extensa y jugosa nota que publica el diario La Nación y refleja la historia de introducción de la práctica del tenis en la Argentina que hoy se convirtió en una potencia en el mundo entero.

