Mac Allister, sin filtro: “Si vos decís que vengan Guardiola y Klopp a Argentina, ¿por qué los técnicos que dicen eso no están en Europa?

Mientras se prepara para el segundo amistoso de la Selección Argentina frente a Costa Rica, el próximo martes en Los Ángeles, Alexis Mac Allister se metió de lleno en el debate sobre las diferencias entre dirigir en el país y en Europa. El campeón del mundo recordó los dichos de algunos técnicos que hicieron levantar la polvareda y no le tembló la voz a la hora de responderles.

“El otro día escuché que había gente que decía que los defensores europeos no marcan, que es fácil jugar allá. Siempre es fácil hablar”, expresó el mediocampista de Liverpool. El mensaje tuvo un claro destinatario, Cristian Fabbiani, DT de Deportivo Riestra, quien días atrás había alzado la voz en ESPN: “En Europa los defensores no te marcan. Pero no te marcan, literal, por eso hay tantos goles. Acá cualquier defensor que te marque de la B, de la C o de la D, para mí es mejor que en Europa”.

A quien también le contestó fue a Néstor Gorosito, otro que hizo estallar la bomba en la TV. Pipo, sin club tras dejar Tigre por los malos resultados en la Copa LPF, desafió a su entrenador de los Reds a que se meta en el barro del fútbol argentino: “Yo quisiera que todos los que en Europa dan recetas vengan a dirigir acá. Me encantaría que Klopp venga a Riestra. Que prueben acá a ver si es tan fácil como allá”.

Si bien se caracteriza por esconder la pelota debajo de la suela y cuidarla como pocos, Alexis esta vez saltó con los tapones de punta: “Si dicen que Guardiola y Klopp vengan a la Argentina, ¿por qué los técnicos que dicen eso no están en Europa? ¿por qué no van ellos allá? No es tan fácil”.

