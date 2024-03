Luz y Fuerza apoya a las cooperativas eléctricas tras amenaza de embargo por deuda con CAMMESA

El 6 de marzo el Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata participó en La Plata de la firma del Convenio entre la Provincia y las federaciones de cooperativas eléctricas para evitar que se ponga en riesgo el servicio público eléctrico.

El gobierno nacional, a través de la empresa CAMMESA, intenta realizar un embargo a las cooperativas, amenazando la continuidad de las mismas.

El Secretario General y el Adjunto, Fabián Polverini y Daniel Manzo, fueron invitados a participar del acto realizado en Salón Dorado de la Gobernación bonaerense que contó con la participación del Gobernador Axel Kicillof, el Ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, el Subsecretario de Energía, Gastón Ghioni la FATLyF, representantes de las Cooperativas eléctricas y el Presidente del Organismo de Control de la Energía (OCEBA), Roberto Daoud.

A raíz de la deuda que las empresas y cooperativas eléctricas mantienen con el Estado, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (CAMMESA), está intentando embargar a las Cooperativas eléctricas, en busca de atacarlas y asfixiarlas económicamente.

Según informó la Provincia, la deuda del total del país con CAMMESA, asciende a 491 mil millones de pesos a febrero 2024. Entre Edenor y Edesur, las dos distribuidoras que brindan luz al conurbano bonaerense y que están bajo jurisdicción nacional, aglutinan el 41 por ciento de esta deuda. “Sin embargo, el gobierno nacional ha decidido embargar a pequeñas cooperativas de la provincia, las cuales representan el 12 por ciento de la deuda total, mientras que no se realiza medida alguna contra las distribuidoras federales, mostrando una clara discriminación hacia los usuarios y usuarios bonaerenses”, indicaron las autoridades provinciales.

Fabián Polverini remarcó que “siempre remarcamos el importante rol social que cumplen las cooperativas de las pequeñas localidades bonaerenses, no sólo distribuyendo energía si no también brindando servicios esenciales para la comunidad, que no prestan las empresas privadas. Es fundamental que tanto el Estado nacional y el provincial asistan y garanticen la continuidad de las cooperativas, que generan miles de puestos de trabajo”.

Gastón Ghioni aseguró que “nunca se vivió una situación de estas características, donde el diálogo con la empresa es nulo, lo que puede generar el cese del servicio en distintas localidades de la provincia”.

A través del convenio firmado, la Defensoría del Pueblo de la provincia brindará asesoramiento legal para evitar que el embargo de CAMMESA prospere y se encuentren otras alternativas para solucionar el conflicto financiero que las cooperativas atraviesan.