Luro y La Costa: No cierra emblemático restaurante del Club de Pesca

La experiencia de disfrutar la mejor cocina en una mesa ubicada sobre el mar, sintiendo el ruido de las olas rompiendo en el muelle, sólo puede vivirse en el restaurante en Mar del Plata en el Club de Pesca. Es un ícono que no ha sido debidamente apreciado ni por marplatenses ni por turistas, ni suficientemente promocionado por el EMTUR y C, aunque esto último no sería raro están por las pizzerías en un museo.

Ante versiones que circularon en los últimos días, el Club de Pesca Mar del Plata aclaró que el restaurante ubicado en el espigón de la institución no cerrará sus puertas, sino que pasará a estar bajo una nueva concesión, tras el vencimiento del contrato actual.

Desde el área de comunicación del club informaron que “en ningún momento se anunció el cierre del restaurante”, y explicaron que simplemente se está llevando adelante un cambio de concesionario, como parte del proceso natural luego del cumplimiento del acuerdo firmado entre las partes.

La aclaración busca llevar tranquilidad tanto a los socios como a la comunidad marplatense y a los visitantes habituales del tradicional espacio gastronómico. En este sentido, desde la institución remarcaron que el objetivo es continuar ofreciendo un servicio de calidad, manteniendo el espíritu del lugar, pero apostando también a nuevas propuestas que puedan enriquecer la experiencia de quienes lo frecuentan.

Cabe destacar que este 2025 el Club de Pesca Mar del Plata celebra su centenario, lo que convierte al año en curso en uno especialmente significativo para la institución. En ese marco, se están impulsando diversas iniciativas que apuntan a poner en valor su historia, su rol en la comunidad y los espacios emblemáticos que lo conforman, como el restaurante del espigón, símbolo de encuentro para socios, pescadores, vecinos y turistas.

El restaurante, ubicado sobre el espigón del Club de Pesca, es un punto emblemático de la costa marplatense, muy concurrido por su vista privilegiada, su ambiente relajado y su fuerte vínculo con la historia local.