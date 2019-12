Lunghi: «Yo no gano $440.000 como en Mar del Plata»

La concejal Juana Echazarreta había adelantado a este medio que este lunes presentaría en la sesión del Concejo Deliberante dos propuestas para congelar por 180 días las dietas y los sueldos de los concejales, del intendente y de los funcionarios políticos, una iniciativa que surgió en el espacio Ateneo Tandil del Tercer Siglo, que impulsó la candidatura de Marcos Nicolini en la interna de Juntos por el Cambio en las PASO de agosto.

Molesto con esas declaraciones, el intendente Miguel Lunghi no dudó en catalogarlas como “demagogia”: “Es todo político, no quiero opinar de eso. No juguemos más a la demagogia. Gastemos bien, por supuesto, y controlemos todo. Pero hagámoslo bien. No estoy en absoluto de acuerdo con Echazarreta; son juegos políticos”.

Hizo referencia también a la decisión que tomaron intendentes de otras localidades, como por ejemplo Mar del Plata, que decidieron rebajarse su salario y pidió que se comparen los sueldos de cada funcionario: “Ahora ven que todos se bajan un poco el sueldo, pero nadie se fija que lo que ganan. Y yo he querido bajármelo, pero el Tribunal de Cuentas me lo prohibió. Pero gano 170 mil, que es mucho, no 440 mil como el de Mar del Plata. Entonces tienen que analizar todos los datos”.

Asimismo, evaluó que detrás de la propuesta que presentó Echazarreta estaba Marcos Nicolini y recordó que cuando él era concejal “las propuestas se presentaban en el bloque, se debatían, se votaban y después se llevaban al recinto”. Es por ello que cree que hay un déficit político y de dirigentes, ya que hay algunas personas que “quieren ser candidatos y ya están pensando en el 2023”.

“Van a haber muchos sismos como este, porque juegan así. Igual que los senadores que vienen por una lista y después se separan. Ahí son todas jugadas por abajo, y puede ser que pase eso en el Concejo”, aseguró.

Por otra parte, contó que los secretarios de su gobierno trabajan full time y que no puede reducirles ni estancarles el precio: “Son juegos políticos, no creo que haya que hablar más de esto. Hay que mirar para adelante. No puedo ponerles un congelamiento a los funcionarios míos cuando yo los hago trabajar los sábados y los domingos. Y yo no digo que esté bien que un jubilado gane 20 mil pesos, ¿pero cuánto les voy a pagar a los secretarios?“

Fuente: El Eco de Tandil