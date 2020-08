Lunghi y pidió responsabilidad a los tandilenses: “No podemos subestimar esta enfermedad ni relajarnos”

El intendente Miguel Lunghi envió este sábado un mensaje a los ciudadanos instándolos a mantener los cuidados para evitar que haya complicaciones en el cuadro sanitario local.

En el video que compartió en sus redes, el jefe comunal expuso que “estamos sin dudas ante un momento crucial. Como bien lo saben, estamos transitando en todo el país la etapa más crítica de esta inédita pandemiaque nos toca enfrentar. Y como ya se los expresé en mensajes anteriores, era previsible que los casos en nuestra ciudad aparecieran y seguramente seguirán apareciendo. No somos una isla y estamos frente a un virus que atraviesa todo el planeta, que no conoce fronteras ni límites como queda demostrado en cada país y ciudad del mundo”.

“El esfuerzo, compromiso y responsabilidad de la inmensa mayoría de los tandilenses en todos estos meses ha sido enorme, conmovedor. Con el trabajo conjunto, con las acciones de nuestro sistema de salud pública junto con el ámbito privado, el comité científico de seguimiento del Covid 19, la tarea de la Secretaria de Protección Ciudadana y de todas las áreas del Municipio y la cooperación entre todos los sectores de nuestra comunidad, llegamos a fase 5 y a poder retomar actividades, a disfrutar de libertades que lamentablemente otras ciudades o regiones no tienen. Pero debemos tener muy en claro y saber que esta situación no es punto de llegada. Que lo peor de esta terrible pandemia no ha pasado y no tenemos margen para descuidarnos o bajar la guardia”, prosiguió.

“Les vuelvo a pedir hoy, desde mi corazón, que renovemos y hagamos más fuerte aún el compromiso y la libertad responsable. Tandil necesita de cada uno de ustedes. Es ahora cuando más tenemos que redoblar los cuidados para protegernos unos a otros; a nosotros mismos, a nuestros seres queridos, a todos los tandilenses. Para que cada vez más valga la pena el esfuerzo que estuvimos haciendo todos estos meses, para que valga la pena el sacrificio de tantas mujeres y hombres que cumplen con vocación de servicio sus tareas para protegernos y mantener en marcha la ciudad.

No podemos olvidar ni un instante que tenemos que usar barbijo siempre que salgamos de nuestras casas, que tenemos que mantener la distancia de 2 metros con otras personas, lavarnos las manos, no compartir el mate, no dejar pasar síntomas si se presentan, realizar la rápida consulta y quedarse en casa. No podemos subestimar esta enfermedad ni relajarnos”, apuntó Lunghi.

El mandatario afirmó que “para enfrentar los problemas y una crisis como la que estamos viviendo, debemos ser claros y hablar siempre con la verdad. Tenemos que tener tranquilidad y a la vez máxima responsabilidad, calma y al mismo tiempo máximo cuidado. Sabemos que deberemos convivir con esta pandemia en los próximos meses, que transitaremos un esquema de intermitencia en las medidas y en las situaciones sanitarias hasta tanto no se disponga finalmente de una vacuna, algo que seguramente no sucederá en lo inmediato”.

Por último, habló también de la difícil situación económica y social que atraviesan muchas familias y sectores de la comunidad: “Desde el Municipio seguiremos haciendo todo el esfuerzo que esté a nuestro alcance para atender a las familias más vulnerables, para ayudar a los distintos ámbitos productivos y sociales. Soy consciente que las acciones que podemos tomar desde el Estado local no alcanzan a cubrir todas las demandas y necesidades. No hay ningún Municipio ni gobierno local que pueda responder por sí solo a la totalidad de las necesidades ante una crisis mundial como lo que estamos viviendo. Por ello renovamos nuestro compromiso en la gestión permanente y la tarea compartida con el estado provincial y el nacional. La cooperación y el trabajo conjunto de todos los niveles de gobierno, de todas las fuerzas políticas y de todos los sectores, es el único camino que nos posibilitará superar esta crisis sin precedentes. No hay soluciones individuales, no hay medidas mágicas aisladas que nos salven. Es con todos, es junto a todos, que saldremos adelante”.

“Gracias por el esfuerzo. Confío en los tandilenses. Somos una comunidad fuerte, emprendedora, capaz de enfrentar los desafíos más duros. Sigamos unidos y reforcemos la responsabilidad individual, el compromiso y la solidaridad. No tengo dudas que superaremos este momento. No aflojemos ni un instante”, culminó.

