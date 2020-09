Lunghi, tras apartarse de las fases: “Si me quieren castigar a mi, voy a la Corte Suprema”

El intendente Miguel Lunghi dialogó este martes con Radio VOz (FM 106.9) sobre la situación que vive la ciudad respecto a la pandemia, el conflicto con provincia por irse de las fases y la realidad del sistema de salud e hisopados.

Lunghi admitió que “con la provincia no existe mucho diálogo” y dijo que la administración del semáforo “es una conversación entre no más de tres buscando variables, porque tenemos tres pandemias: la sanitaria, la económica y la social. Estudiamos la cantidad de camas libres de terapia, en habitación, la cantidad de médicos y enfermeros, y los Covid activos en camas extrahospitalarias”

Detalló que “el semáforo es más restrictivo que las fases. En verde, permitimos trabajar al 50%, con distanciamiento, los no esenciales, bares, cervecerías, gimnasios, todo. En amarillo, al 25%; y en rojo, solo trabajan los esenciales. En Fase 5, se trabaja al 100%, y en Fase 4, al 50%”

“La provincia te informa según Covid activos. Nosotros iniciamos la semana en amarillo porque veíamos que las cosas no venían bien por los contagios en un geriátrico. Por suerte los 58 dieron negativo. A su vez, la Clínica Chacabuco tuvo contagios en médicos y enfermeros, entonces cerraron un piso de 20 camas. Ahí se nos hizo un cuello de botella y si los pacientes del geriátrico tenían que ir a internación, se nos complicaba. Por eso fuimos a rojo”, agregó.

“Ahora se está estudiando, no yo sino el Comité de Infectología, en qué color seguimos. Es la intención volver al amarillo”, afirmó.

El intendente disparó diciendo que “hay gente que no interpreta lo que es autonomía, no se puede gobernar estas cosas a 370 kilómetros. ¿Estoy haciendo algo mal, perjudicando a mi distrito? ¿Por qué se pueden ofender? No somos infalibles, pero interpretamos que era más fácil y entendible para la gente el semáforo. Hay cualquier cantidad de intendentes que me hablan pero no se animan a hacerlo”

Directamente, le dijo al gobierno provincial que “ganaron las elecciones correctamente, tienen derecho a gobernar, pero no pueden decirme que me quiero independizar y todas las cosas que dijeron. Yo amo a Tandil y cuido a los tandilenses. No estoy haciendo política con esto, el que la hace es un ruin, no se puede hacer política con la muerte”

Insistiendo con la autonomía, explicó: “La constitución provincial es anacrónica, no le da posibilidades a los intendentes de moverse. Yo por carta orgánica, puedo comprar hasta $280 mil pesos de forma directa. La Matanza, lo mismo, y tiene dos millones de habitantes. También Lobería, que tiene 16 mil. No hay realidades, los diputados provinciales y senadores de todos los colores políticos no estudian esto”

“Estamos con una constitución anticonstitucional, porque no tenemos autonomía en las ciudades. Si me quieren castigar a mi, voy a la Corte Suprema”, lanzó.

“Cada ciudad es un mundo distinto, te tienen que dar autonomía. Con la pandemia se dieron cuenta, los intendentes de cualquier político están hablando de eso”, sumó Lunghi,

HISOPADOS Y CAMAS

El intendente explicó que “el gobierno nacional nos mandó a hacer los PCR al INE, que capotó. Estamos clavados con 250 muestras. El INE hace todo gratis, pero los reactivos para la Universidad los compramos nosotros, todo eso requiere papelerío, tiempo. No hay tantos reactivos tampoco en el país. Cuando nos encerramos en marzo para mejorar toda la salud del país, está bien, pero no se arreglan en cuatro meses las políticas de salud de 20 o 30 años”

Respecto a la disponibilidad de camas, dijo que “hoy estamos bien, y una cantidad de camas que tenemos en internación en el hospital, van a ir a extrahospitalarias, que son de los geriátricos. Como son negativos, seguirán aislados en hoteles que ya tenemos contratados”

Sin embargo, afirmó que “el personal médico está tensionado, hay mucha presión, angustia en la gente. Es difícil administrar eso. Yo creo que se está trabajando bien pero tenemos casos en todas las ciudades y nosotros los vamos a tener. Lo vamos a resolver con el comportamiento de la gente”

El Diario de Tandil