Lunghi «Radicales hay muchos los que fallan son los dirigentes»

El jefe comunal de nuestra ciudad, se refirió al resultado de las elecciones legislativas que dieron por ganador al partido de La Libertad Avanza del Presidente Javier Milei, y cuestionó la falta de liderazgo de la Unión Cívica Radical (UCR) que llegó a comicios sin lista propia.

«Radicales hay muchos, los que fallan son los dirigentes. No tienen visibilidad, no saben por qué ir, ni qué seguir. Estamos muy graves, cada uno busca la salida individual. Esperemos que recapaciten porque hicieron Somos Buenos Aires y nadie entendió nada, así nos fue», cuestionó Lunghi en exclusiva con Diputados Bonaerenses.

A diferencia de las elecciones bonaerenses, donde la plana mayor de la UCR bonaerense encabezó el armado de Somos Buenos Aires, en las elecciones nacionales el radicalismo no compitió con lista propia y decidió ir dividido en apoyo a diferentes fuerzas, pero ninguna llegó al piso del 3% para aspirar a una banca.

El sector que comanda el titular del comité de Contingencia, Miguel Fernández, apoyó la lista de la Coalición Cívica, mientras que el sector referenciado en Martín Lousteau jugó con el espacio de Provincias Unidas.

En este escenario, Lunghi insistió con la idea de que la UCR debe ir a las urnas con la lista 3 y dejar de aliarse con otros partidos. En línea con este pensamiento, recordó que en 2015 fue de los pocos radicales que se posicionó en contra del acuerdo con el PRO de Mauricio Macri, con quienes formó el frente Cambiemos.

«Le dimos la oportunidad a Macri de ser Presidente y después él y María Eugenia Vidal solo nos dio un vicegobernador (Daniel Salvador) y un ministro científico (Jorge Elustondo). No nos dio nada, yo vote por ir solo, pero yo soy orgánico, si voy a una asamblea acepto el resultado. Algunos no se la bancan, si se miran con mala cara terminan haciendo un bloque aparte. Hay que volver a la conducta del pasado, pero modernizándonos», señaló el intendente.

Por caso, Lunghi cuestionó que varios dirigentes radicales fueron candidatos de Provincias Unidas o de la Coalición Cívica, al alegar que varios votantes boina blanca no lograron encontrar la sección de la UCR en la Boleta Única de Papel. Por eso, el intendente opositor exigió que el espacio debe busca un liderazgo. En ese orden, ponderó la figura del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro.

«No hay que salir a buscar votos, van a venir solos. Hay que empezar de vuelta con nuestra historia, yo posiblemente con la edad que tengo no la vea. Se va a ganar alguna intendencia, se va a ganar el territorio, se va a perder en otras, pero hay que mantener el legado que nos dieron nuestros líderes. De a poco tendremos más representación, pero si seguimos así directamente vamos a desaparecer», sentenció Lunghi.

«Ganó el ausentismo»

En su análisis sobre los resultados electorales, Lunghi sostuvo que la victoria de Milei se explica porque «la gente sigue teniendo la esperanza en el Gobierno» y dispuso que el verdadero ganador de los comicios fue el ausentismo. «Fueron con 12 millones que no votaron contra los 8 millones de Milei», disparó.

«Yo creo que la gente sigue buscando algo nuevo, tiene esperanza con la ayuda que Estados Unidos dio para pagar deudas. Vivimos en una Argentina muy violenta, con muchos enfrentamientos, sin consenso, sin diálogo. Si en el país no existe el consenso y el diálogo, ni aunque nos manden todo el dinero del mundo vamos cambiar», lamentó el dirigente de la UCR.

Asimismo, Lunghi trazó un paralelismo entre las elecciones legislativas de este fin de semana con las del 2017, en las que Cambiemos también le había ganado al peronismo a nivel nacional y provincial. «La gente ha dado otro aval como también le dio a Macri, en esa ocasión se pintó todo el mapa en amarillo y después a los dos años no fue tan así», alertó.

«Esta campaña fue una de las más malas que yo recuerdo, nadie presentó ningún tema, lo que iban a impulsar desde el Congreso. La gente está descreída. Tenemos un Presidente que se subió arriba de un auto con un megáfono por la calle, en vez de explicar cómo iba a conseguir ese país para todos del que tanto habla», remarcó el tandilense.

Por último, Lunghi no dio por muerto al peronismo al subrayar que el movimiento justicialista «es muy difícil de analizar», pero hizo mención a la famosa maldición de Dardo Rocha. «Por momentos están todos juntos y por momentos, no. Kicillof hizo una elección pareja y puede recuperarse o aumentar sus votos. Pero tiene que haber alguna idea, porque ningún Gobernador llegó a Presidente de la Argentina, la provincia se lo come antes», cerró.

