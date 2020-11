Lunghi: “No vamos a tener la normalidad anterior hasta que salga la vacuna”

El intendente Miguel Lunghi volvió a enviar un mensaje a la sociedad, horas antes de que comiencen a regir las nuevas restricciones horarias en nuestra ciudad.

“Todas sus quejas, sus frustraciones, sus hartazgos son también los mios. No podemos abrazar a nuestros seres queridos, no podemos ver a nuestros nietos, no podemos viajar, no podemos disfrutar de lo simple y sencillo de la vida. Se nos puso de sombrero de un día para el otro”, comenzó el jefe comunal.

“Hemos perdido mucho de todo lo que teníamos, se han perdido trabajos, han quedado proyectos truncos, empresas que tambalean, escuelas cerradas, un crecimiento alarmante de los contagios y una cifra dolorosa de muertos que vivían bajo nuestro mismo cielo”, siguió.

“Hemos perdido muchas cosas pero hay una cosa que todavía tenemos: estamos vivos, sanos y fuertes. Es lo más importante, es por lo que trabajo y es mi vacuna contra la amargura, la impotencia, el cansancio y la angustia. Seguir vivos, cuidar nuestro sistema de salud al máximo para que pueda atender a cada vecino que lo necesita, depende de todos nosotros de aquí en más. Todo depende de nuestra responsabilidad social”, agregó Lunghi.

Dijo que “estamos viviendo una nueva normalidad que vino para quedarse por bastante tiempo. No vamos a volver a tener la normalidad anterior hasta que salga la vacuna, que falta bastante tiempo”

Por último, pidió que “estemos tolerantes, juntos, trabajando en paz y con responsabilidad social”

El Diario de Tandil