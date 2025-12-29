Luis Juez: «El Presupuesto es una hoja de ruta, pero falta que el salario mejore»

El senador nacional Luis Juez destacó la relevancia institucional de haber finalizado el año con la aprobación del Presupuesto 2026, calificándolo como una herramienta indispensable para dar previsibilidad a la economía y alcanzar el equilibrio fiscal.

En diálogo con Radio Rivadavia, el legislador cordobés subrayó que lograr una mayoría de 44 votos en el Senado fue el resultado de un «trabajo artesanal» y de una reconstrucción de vínculos con los gobernadores y senadores de diversas provincias, luego de un período marcado por internas que habían debilitado al bloque oficialista.

«Nos habíamos acostumbrado a lo irregular, a estar 24 meses sin presupuesto. No se puede vivir así, un país serio necesita una hoja de ruta», afirmó Juez. Sin embargo, pese a su acompañamiento al rumbo económico de Javier Milei, el senador fue categórico al señalar que la mejora en las variables macroeconómicas todavía no se refleja en la vida cotidiana: «Yo acompaño a Javier y quiero que le vaya bárbaro, pero hay que decir las cosas como son: la gente no la está pasando bien. Necesitamos que la estabilidad le llegue al bolsillo y se recupere el salario real«.__IP__

Críticas feroces a la cúpula de la AFA

Un tramo central de sus declaraciones, a las que tuvo accedo la Agencia Noticias Argentinas, estuvo dedicado a la situación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las recientes investigaciones por corrupción. Juez lanzó una crítica ética demoledora contra la dirigencia encabezada por Claudio «Chiqui» Tapia, rechazando los privilegios y las presuntas maniobras de cartelización. «No puede haber nichos de corrupción. Me indigna ver estas ostentaciones mientras la gente no llega al pan dulce. El argumento de que se rigen por normas internacionales es estúpido; el delincuente es delincuente y las tiene que pagar, no importa de qué federación sea«, sentenció.

El senador también cuestionó la connivencia de sectores del Poder Judicial con la dirigencia deportiva, lamentando que jueces y fiscales integren tribunales de disciplina en la AFA. «El fútbol es un afrodisíaco peligroso que enloquece a la gente, les da una popularidad y una riqueza que no tenían. Es hora de que la Justicia actúe con el mismo rigor para todos. Tenemos el ejemplo ético de Messi, que es de una humildad monstruosa, y una directiva que, aprovechando esa honorabilidad, se hace infinitamente rica. Hasta acá llegamos», concluyó