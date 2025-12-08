Luis Caputo le apuntó también a Montenegro: «No compren en Pilar» dijo el ministro

Casi fueron compañeros de gabinete o todavía hay alguna instancia que jugar. El ministro de Economía recomienda no comprar en Pilar porque su intendente sube los impuestos. Luis Caputo no debe desconocer que Montenegro una gravosa sobretasa a la carga de combustible en General Pueyrredon que atenta contra la competitividad turñsitcia de una ciudad que acusa una caída en esos servicios pilares de su economía. Ya lleva recaudado $US 10.000.000.- desde su puesta en marcha aunque los destina al pago de sueldos violando el principio de fondo afectado, como lo hace además en el EMTURYC y en OSSE.

El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó al intendente de Pilar, Federico Achával, de “irresponsable” y le pidió a los ciudadanos que “no compren” en su distrito, debido a la suba de impuestos.

Desde sus redes sociales, el funcionario oficialista citó una nota publicada este fin de semana en la Agencia Noticias Argentinas, en la cual se informó que el municipio decidió incrementar la presión impositiva en la caja de los supermercados, una medida que impacta directamente en el ticket de compra.

“No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente. Muy bien la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria”, aseguró Caputo.__IP__

Según supo la Noticias Argentinas, este aumento se trata de la Tasa de Protección Ambiental, una tasa municipal del 2% que rige desde el 1° de diciembre para las grandes cadenas y que afecta al precio final de los productos. En palabras del tributarista César Litvin, “quien compre en Pilar pagará un 2% más caro”.

Caputo decidió publicar en su cuenta de X, el fragmento de la nota en la que indicaba que la ASU exigió una audiencia debido los “graves perjuicios” que generará la aplicación de la tasa: habrá pérdida de ventas (ya que el recargo impacta especialmente en la venta de productos de alto valor como por ejemplo, electrodomésticos); provocará un impacto en estas fechas por las fiestas de fin de año, cuando aumenta significativamente el consumo de las familias; y genera una competencia desleal contra otros comercios que venden productos similares y que no están obligados a aumentar el 2%.