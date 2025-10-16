Luis Caputo descartó una devaluación tras las elecciones

Asimismo, ante los empresarios reunidos en Mar del Plata, Caputo detalló: «La reforma laboral es fundamental. Venimos de un régimen laboral arcaico, rígido e imprevisible donde ustedes son los primeros que lo padecen y razón por la cual el empleo no crece desde 2011″. Y agregó: «Necesitamos un régimen laboral más ágil, más dinámico y que termine con la industria del juicio que solo favorece a un puñadito en contra de todos los argentinos».

Además, el titular del Palacio de Hacienda planteó que van a «encarar una reforma tributaria que va a implicar la eliminación de muchos impuestos y la baja de otros. La simplificación del régimen tributario diría. Y una cosa que para mí es muy importante: va a haber importantes incentivos para desarrollar el ahorro interno». (DIB)