Lugones renunció como responsable del APREVIDE

Luego le dedicó un tiempo a la Policía Bonaerense: “Le devolvimos 30 millones de pesos a los clubes por servicios de Policía adicional no trabajado. Le agradezco a Ritondo que es la persona que más cosas ha hecho en la lucha contra los barrasbravas en la historia de la Provincia de Buenos Aires. El ha tenido la decisión política. Agradezco a Chiqui Tapia y a los dirigentes del fútbol argentino, a los buenos policías, a los que no mancharon el uniforme. Luchar contra las mafias tiene su costo y yo estoy pagando ese costo”, cierra Lugones que aún no tiene reemplazante en el

¿Cómo y cuando llegó Lugones?

El 4 de diciembre de 2015 el Estado bonaerense sorprendía en materia de seguridad deportiva. Tras el fracaso del Comité Provincial de Seguridad Deportiva (Co.Pro.Se.De), llegó la Agencia de Prevención de Violencia en Espectáculos Deportivos (Aprevide) que en sus inicios dependía del ministerio de Justicia, luego pasó a Seguridad con Juan Manuel Lugones como Secretario ejecutivo.

Abogado y ex militante de la UCR en los ochenta, Lugones debutó con una frase impiadosa en ocasión de una serie de graves incidentes en el fútbol del ascenso: “El estado no va a pactar más como hacía antes. Me cuesta hablar de lo que ocurrió en la anterior gestión, pero el Aprevide fue manejado por un barra y ahora hay otra etapa. Lo que se hizo antes fue vergonzoso. La Aprevide era un organismo extorsivo”, declaró aludiendo a su antecesor: Roberto Laino, Secretario de Seguridad de Ezeiza y con estrecha relación con Alejandro Granados.

La declaración no cayó bien entre quienes lo precedieron en el cargo. “Yo lo invité a que lo denuncie en la justicia y nunca se presentó a ratificar. Sus dichos son mediáticos y no resisten el menor análisis”, le dijo a este portal el ex secretario de Deportes bonaerense Alejandro Rodríguez en febrero de este año

Los desfasajes entre los dichos y los hechos serían una constante en el accionar de Lugones, quien solía criticar desde las redes sociales a Mauricio Macri hasta que fue convocado para formar parte de un gobierno de Cambiemos. Ese día borró todo, tal cual hizo con su cuenta de twitter que supo ser utilizada para mostrar detenidos al azar como si fueran presas.

El ex Juez y actual titular de la ONG Salvemos al Fútbol, Mariano Bergés, explicó en un detallado informe que: “En los últimos años crecieron fuertemente las denuncias sobre arbitrariedades y maltrato de la Policía Bonaerense sobre los hinchas, y ha sido muy cuestionado el titular de la APREVIDE Juan Manuel Lugones, quien fue cobrando un fuerte perfil policialista y ha hecho de la ‘guerra’ contra las barras una vidriera política”.