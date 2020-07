Luego de un mes de conflicto se restablece el servicio nocturno de colectivos

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires intervino y dictó la conciliación obligatoria que permite la vuelta del transporte nocturno en la ciudad desde este jueves, a un mes del inicio del conflicto.

“Pasó mucho tiempo sin servicio nocturno del transporte público de pasajeros y ante la falta de decisión política del intendente Montenegro para apelar a las herramientas de arreglo del conflicto, nos presentamos nosotros al Ministerio de Trabajo, con el Frente de Todos y Ariel Ciano, para tratar de destrabar la situación” expresó el concejal Vito Amalfitano.

“Como resultado de nuestra presentación ante el delegado regional del Ministerio de Trabajo de la Provincia, Raúl Calamante, se dictó ahora la conciliación obligatoria por quince días y se restableció el servicio. Evidentemente toda la celeridad que el oficialismo tuvo para el aumento del boleto no la aplicó para evitar que miles de marplatenses y batanenses trabajadores esenciales se quedaran sin colectivos de 22 a 6”, agregó el edil.

En la resolución que lleva la firma del coordinador ministerial, se decidió “intimar a la asociación sindical y por su intermedio, a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto, durante el período indicado toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual”.

En el documento se intima a las empresas prestatarias a “garantizar el pleno cumplimiento y funcionamiento del servicio de transporte urbano de pasajeros de corta distancia en todos sus horarios y frecuencias establecidas durante la conciliación obligatoria”.

Mientras rija la medida, que entrará en vigencia este jueves, desde el Ministerio de Trabajo aclararon que las firmas no podrán “llevar adelante suspensiones de personal, reducciones salariales y/o cualquier otra medida que afecte las relaciones laborales vigentes así como abstenerse de tomar represalias de ningún tipo con el personal representado por la organización sindical ni con ninguna otra persona”.

Calamante también exhortó a las partes en conflicto “a mantener la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias y contribuir, de esa manera, a la paz social y a mejorar el marco de las relaciones laborales en el seno de las empresas involucradas”.

Esto se da en el marco del tratamiento en el Concejo Deliberante de un pedido de aumento de la tarifa plana del servicio del transporte público de la ciudad en un 40% donde el Frente de Todos fue el único bloque en votar en contra, tanto en la comisión de Transporte como en la de Legislación, con los positivos de la coalición de Juntos por el Cambio, y la complicidad de Acción Marplatense mediante la abstención.

“Las vecinas y los vecinos no pueden ser rehenes de esta situación tan injusta. Es inadmisible que se naturalice que no haya servicio nocturno y que el intendente no tome cartas en el asunto, teniendo en cuenta la necesidad de las y los trabajadores esenciales en este contexto de pandemia. Tenemos que rever el servicio, el pliego y las condiciones del transporte. No es el momento para avalar que se trate un aumento de boleto, un daño más al bolsillo de nuestras vecinas y vecinos”, aseguró Amalfitano.