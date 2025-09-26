Luego de la eliminación ante Palmeiras, River ya piensa en Deportivo Riestra con algunos cambios

River encara un nuevo desafío en el Torneo Clausura, luego de la dura eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras, con algunos cambios en su equipo.

Este domingo, el conjunto de Marcelo Gallardo recibirá a Deportivo Riestra en el estadio Monumental, por la novena fecha del torneo local, con la obligación de reponerse del golpe y sostener la ilusión de ingresar a una copa internacional en 2026.

Sin embargo, el “Millonario” no podrá contar con uno de sus referentes más importantes en la mitad de la cancha, Enzo Pérez, quien quedó descartado para el compromiso frente al “Malevo” debido al corte que sufrió en su rodilla izquierda, que requirió siete puntos de sutura.

El mediocampista se perderá el encuentro de este fin de semana y también genera preocupación de cara a los cuartos de final de la Copa Argentina ante Racing, el cual se jugará el jueves 2 de agosto a las 18 horas en el estadio Gigante de Arroyito.

Aunque desde el cuerpo técnico confían en que Pérez llegará en condiciones, su presencia se definirá con el correr de los días y más llegado al encuentro ante la “Academia”.

Además, River mantiene la incertidumbre sobre la evolución de Juan Portillo, quien arrastra un fuerte dolor en la cresta ilíaca y será evaluado hasta último momento. Ante esto, Gallardo pensaría en una formación que tendría una sola duda en el mediocampo: Matías Galarza Fonda o Giuliano Galoppo.

El posible once de River para enfrentar a Deportivo Riestra

Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín De la Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza Fonda o Giuliano Galoppo, Santiago Lencina; Miguel Borja y Facundo Colidio.