Luciano Pereyra llegará al estadio Once Unidos con dos fechas de su tour “Te sigo amando”

El reconocido cantautor argentino Luciano Pereyra vuelve a Mar del Plata con una puesta en escena totalmente renovada. En el marco de su nueva gira internacional “Te sigo amando”, brindará dos funciones el 23 y 24 de enero en el estadio de Once Unidos (Belisario Roldán y Falkner).

Con más de 25 años de trayectoria, 15 álbumes editados y millones de reproducciones en plataformas digitales, Pereyra ha conquistado escenarios de todo el mundo. Su carrera, distinguida con múltiples Premios Gardel, las Gaviotas de Plata y Oro en el Festival de Viña del Mar y dos nominaciones al Latin Grammy, es sinónimo de éxito y reconocimiento internacional.

A lo largo de su trayectoria ha colaborado con grandes figuras de la música como Alejandro Fernández, Carlos Vives, Alejandro Sanz, David Bisbal, Juan Gabriel, Juanes, Los Ángeles Azules, Raphael, Luis Fonsi, Lang Lang, Pedro Capó, Nacho y Silvestre Dangond, entre otros.