Lucía Silva presentará un concierto de jazz gratuito en el Museo MAR

La cantante Lucía Silva se presentará este domingo 15 a las 20:00 en el Museo MAR (López de Gómara y la costa) con un concierto gratuito y con cupos limitados, en el que adelantará parte de su próximo disco junto a un cuarteto de reconocidos músicos de jazz.

El espectáculo propone un recorrido por clásicos del jazz asociados al cine, interpretados desde una perspectiva personal y con una impronta íntima que combina música y narrativa.

El repertorio incluirá canciones popularizadas por figuras como Barbra Streisand, Liza Minnelli, Bette Midler y Michael Bublé, en versiones que dialogan con la tradición del género y la sensibilidad artística de la intérprete.

Lucía Silva estará acompañada por Horacio Soria en piano, Pedro Carignan en contrabajo y Juan Pablo Pérez Ortellado en batería, conformando una formación que respalda la propuesta musical con solidez y expresividad.

El concierto se enmarca como un adelanto de su nuevo material discográfico y se presenta como una experiencia que invita al público a disfrutar de clásicos del jazz desde una mirada contemporánea y personal.