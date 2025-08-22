Lucía Luque y Federico Díaz se presentarán en “Conciertos del mediodía”

Este sábado 23 a las 11:00, la violinista Lucía Luque y el guitarrista Federico Díaz se presentarán en el ciclo “Música de cámara, conciertos del mediodía” en el Café Teatral Emilio Alfaro del Teatro Auditorium (Boulevard Marítimo 2280), quienes ofrecerán un repertorio que abarca tango, folklore argentino, música clásica y contemporánea.

El programa incluye obras destacadas como “Playera op. 23 n.1” y “Malagueña op. 21 n.1” de Pablo de Sarasate, “Suite popular española” de Manuel de Falla, “Danzas folklóricas rumanas” de Bela Bartok, “Cigana” de Egberto Gismonti e “Historia del tango” de Astor Piazzolla, con los movimientos “Bordel 1900”, “Café 1930”, “Night Club 1960” y “Concert d’aujourd’hui”.

Además, se interpretarán “Sol de otoño” de Miguel Bareilles y “Milonga bicentenario” de Bruno Cavalaro.

Formado en 2012, el dúo Luque-Díaz reúne a dos destacados intérpretes argentinos con trayectorias internacionales. Han actuado en escenarios como el Palacio Ferreyra en Córdoba, el Festival Música Clásica por los Caminos del Vino en Mendoza, y salas de Berlín y Frankfurt durante su residencia en Alemania.

Tras una pausa para desarrollar sus carreras solistas, retoman su colaboración con un enfoque artístico renovado, explorando un repertorio diverso para violín y guitarra.

El ciclo “Conciertos del mediodía”, coordinado por el prestigioso músico Gustavo Carra, propone una programación ecléctica que abarca desde el Renacimiento hasta el Siglo XXI. Con la participación de reconocidos grupos locales e invitados especiales, busca fomentar la integración del medio musical argentino y consolidar un circuito que promueva la actividad camerística en la ciudad.