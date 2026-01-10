Lucía Adúriz y Violeta Urtizberea llegan con “Quiero decir que te amo”

La obra “Quiero decir que te amo”, interpretada por Lucía Adúriz y Violeta Urtizberea, se presentará el jueves 15 y el viernes 16 a las 21:30 en la Sala Piazzolla (avenida Patricio Peralta Ramos 2280).

La propuesta es una creación de la Compañía Teatro Futuro, escrita por Mariano Tenconi Blanco en una nueva versión que da origen a la serie de géneros íntimos.

“Quiero decir que te amo” es un homenaje al amor, a la literatura y a la pasión sin frenos: al amor mítico, al amor imposible y a la idea de que todo amor lo es. La obra se presenta como una carta de amor para todas las personas enamoradas, partiendo de la premisa de que el amor existe cuando se lo nombra.

A lo largo de la obra, una mujer se enamora de un hombre tras verlo socorrer a los heridos de un accidente automovilístico y comienza a escribirle cartas de amor. La esposa del hombre intercepta esas cartas y decide responderlas haciéndose pasar por él, mientras escribe su propio diario íntimo. Cartas, diarios, amor y literatura se entrelazan en una reflexión sobre el lenguaje como condición esencial del amor y de la vida.

Mariano Tenconi Blanco escribió esta nueva versión del texto que integra la serie de géneros íntimos, de la que también forman parte “La vida extraordinaria” y “La mujer fantasma”. La puesta está a cargo de la Compañía Teatro Futuro y cuenta con música en vivo compuesta e interpretada por Ian Shifres, escenografía de Rodrigo González Garillo, vestuario de Endi Ruiz, diseño de luces de Matías Sendón y producción artística de Carolina Castro.