Lucho Miranda llega a Mar del Plata con su nuevo espectáculo “Abriendo las manos”

El comediante chileno Lucho Miranda presentará su nuevo espectáculo, “Abriendo las Manos”, el 12 de enero en el Teatro Roxy (San Luis 1750), función que marcará su regreso a la Argentina con una propuesta completamente renovada.

Tras el éxito obtenido el año pasado con su show “Oscuro”, Miranda vuelve a encontrarse con el público marplatense con un material distinto, actual y concebido como un nuevo capítulo dentro de su trayectoria artística, más que como una continuación de trabajos anteriores.

El crecimiento del artista ha sido sostenido. Este año llevó su comedia a diversos países de Centroamérica y realizó una gira por España, donde agotó localidades en todas sus presentaciones, consolidando así su proyección internacional.

En paralelo, Miranda anunció recientemente el espectáculo más importante de su carrera: su debut en el Teatro Gran Rex, previsto para el 30 de abril, cuyas entradas ya están a la venta y registran una respuesta masiva del público.

En este marco, la presentación en Mar del Plata se convierte en una oportunidad única para disfrutar de “Abriendo las manos” antes de su llegada al Gran Rex, y para ver a Lucho Miranda en un formato cercano.