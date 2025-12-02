“Love Up!” llega a Mar del Plata: la experiencia inmersiva que fusiona arte, tecnología y entretenimiento

Mar del Plata se prepara para recibir, por primera vez en Argentina, “Love Up!”, la experiencia inmersiva e interactiva que combina entretenimiento, arte y tecnología. El evento abrirá sus puertas del próximo jueves 18 al 5 de abril de 2026 en el NH Gran Hotel Provincial.

Con un despliegue visual y sensorial sin precedentes, la propuesta incluye un recorrido por 17 salas temáticas con mundos de fantasía, instalaciones interactivas, túneles de luz, experiencias sonoras, visuales y táctiles, espectáculos de realidad virtual y una piscina de pelotas transparente con más de 120.000 unidades, parte del espacio denominado “Reino inflable”.

La edición 2026 incorpora novedades exclusivas como “El Jardín de los Corazones Luminosos”, la “Experiencia de Video Mapping” y los “Globos Voladores”, entre otras atracciones diseñadas para sorprender a visitantes de todas las edades.

La propuesta se podrá visitar de lunes a viernes, de 14:00 a 22:00; sábados, domingos y feriados, de 10:00 a 22:00.