Lousteau: «Mientras someten a las familias a un ajuste sin precedentes, roban»

El senador Martín Lousteau afirmó hoy que el Gobierno nacional «roba», mientras somete a las familias a un «ajuste sin precedentes» en el área de salud. Lo dijo en el marco de una cuestión de privilegio a raíz de los audios filtrados que involucran al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo y funcionarios.

«Mientras a las familias, prestadores y organizaciones, que lidian todos los días con la discapacidad, se los somete a un ajuste sin precedentes, roban», dijo Lousteau y continuó: «Mientras insultan, se ve un entramado de corrupción con la discapacidad. No solo es un tema de moralidad, sino de profundo cinismo».

Y continuó: «Mientas las familias tienen temores, sufren angustias, tienen tensiones, lo que ven es que el área de discapacidad había negocios. No se me ocurre nada tan violento como eso y cínico. La verdad que si uno fuera el Vocero Presidencial (Manuel Adorni) diría fin, creo que no es el fin, van a salir más cosas».