Los vericuetos de LLA: No descartan a Juliana Santillán candidata a intendente de Mar del Plata en 2027

Juliana Santillán por distintas razones, ha logrado construir posicionamientos que la ubican en el lote de postulados en LLA, que están dispuestos a lograr expectantes lugares en las próximas listas en el año próximo, que se celebrarán para elecciones en todos los órdenes desde la presidencia de la Nación.

Santillán que milita en línea directa con las máximas autoridades libertarias, ha protagonizado distintos episodios que no la han dejado muy bien parada, según las crónicas periodísticas aparecidas en los principales medios capitalinos. Mar del Plata es una ciudad que seduce a la política. Excitante a tal punto por ejemplo que Guillermo Montenegro haya decidido tomar licencia cuando fue elegido como senador provincial. Hoy todavía hay una ventana abierta, si como se estima pueden continuarse las elecciones indefinidas, tras un acuerdo político que está súper vigente por estas horas.

En General Pueyrredon de donde proviene LLA está inserta en una fórmula de alianza donde “ A cada santo le deben una vela”. Y entre ellos se deben incluir a los que “más deslumbran”, por decirlo de alguna forma. Se ha instalado que hay de 2 a 5 intendentes, – según quien lo exprese – tras la retirada en uso de licencia de Guillermo Montenegro. Neme es generoso a la hora de compartir.

“La verdad está para cualquiera la próxima intendencia” dicen a mdphoy.com fuentes irreprochables y agregan para el 2027 “Falta un montón de tiempo aunque (mediante Mundial de Futbol) es hora de ir definiendo cuestiones como los postulantes a candidaturas” – señalan – con un tono que van desde los histeriqueos hasta filtraciones reservadas en modo off.

Lo cierto es que Juliana Santillán aparece en las mediciones; quien lleve a Javier Milei y/o Karina Milei en la boleta puede alcanzar entre un 30 % y 40 % – afirman – los más entusiastas.

Lo cierto es que Alejandro Carrancio no convence a los propios, lo desbordan sus propias pretensiones, como tampoco el presidente del Concejo Deliberante Emiliano Recalt. Les tocó un difícil debut a ambos admiten. La temporada turística no funciona (salvo en las redes sociales de Pichichi Scioli) y se lleva puesto al hombre del IMPROTUR. Un fracaso de la temporada en Mar del Plata lo dejaría fuera de carrera.

Scioli está con la servilleta puesta y tiende puentes mientras afila con Gustavo Pulti, ellos adhieren cómo nadie a que «La política es el arte de lo posible», y lo saben muy bien.

En las primeras planas aparecen detalles del vínculo entre Juliana Santillán y Guillermo Tofoni y Juliana Santillán el empresario investigado por lavado de dinero. Además de abrir camino para el avance de Foster en el escenario nacional, ambos protagonistas tendrían una vinculación que excede lo laboral. Santillán tiene un cargo político, mientras que Tofoni es apoderado de la Sociedad Anónima del empresario y CEO de World.

Santillán no le teme a nada y en la tierra libertaria puede pasar a defender las SAD (Sociedad Anónimas Deportivas) como a mantener un amplio espectro de intercambio con las autoridades chinas, para Milei es un espacio que no desprecia a pesar de su vínculo con Donald Trump.

Como abonada a contrariedades Santillán arriesga con un alto sentido de la exposición, como si estuviera inmunizada a las contradicciones. «Siete diputados de La Libertad Avanza y el PRO viajaron a China para fortalecer las relaciones bilaterales. La comitiva fue comandada por la libertaria Juliana Santillán, la presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad con la potencia asiática. Hasta ahí, la noticia podría haber sido una gacetilla más, pero el Gobierno pretendía que la visita pasara desapercibida y se les ordenó a los legisladores mantener el secreto. El problema fue que el dato se filtró y generó controversias: hubo discusiones sobre la posición geopolítica y comercial de la Argentina y preguntas acerca de quién pagó la gira y por qué solo participaron legisladores oficialistas», dice en un completo informe una nota de extenso contenido que publicó el diario Perfil.