Los trenes circulan a 30 km/h por una medida de fuerza de maquinistas: hay demoras en todas las líneas

Los trenes del área metropolitana de Buenos Aires circulan este miércoles a 30 kilómetros por hora debido a una medida de fuerza dispuesta por el gremio La Fraternidad a causa de diferentes reclamos. La medida incluye todas las líneas y genera grandes demoras.

Según comunicó Trenes Argentinos, la medida que dispuso el gremio en el que se agrupan los maquinistas afecta a las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, Belgrano Sur, Belgrano Norte, San Martín y Urquiza.

«Se trató de una medida de fuerza sorpresiva y encubierta del gremio La Fraternidad, que nuclea a los conductores», expresaron.

Por este accionar se ven perjudicados más de un millón de pasajeros, debido a que este miércoles las formaciones avanzan muy lento lo que genera demoras, alteraciones en los horarios habituales y ya que se registraron retrasos en el servicio.

Asimismo, se logró observar la presencia de pasajeros caminando por la vías del tren frente a la tardanza en el servicio, lo que también generó enojo y repudio por este sorpresivo accionar.

La medida fue dispuesta por el citado gremio ante la falta de avances en las negociaciones paritarias y a una serie de reclamos que, según los trabajadores, siguen sin respuesta.