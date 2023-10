Los Rolling y los Beatles en una noche de homenajes

Este viernes 20 desde las 21:00 en Abbey Road (Juan B. Justo 620) se vivirá una noche de homenajes de The Rolling Stones y The Beatles con la presencia de las bandas tributo Out of control y Columbia.

Este concierto se da en el marco del 60 aniversario del encuentro entre ambas agrupaciones míticas del rock, que el 15 de septiembre de 1963 concidieron en un evento llamado “The Great Pop Prom” en el Royal Albert Hall de Londres.

Columbia y Out of Control homenajean a estas dos grandes bandas en donde el mito de la rivalidad y grieta que nunca existió, pero que sigue abierta, recrean los grandes éxitos que van pasando de generación a generación.

Out of Control homenajea a The Rolling Stones desde 2015. Su propuesta consiste en nueve músicos multi-instrumentistas en escena y una experiencia audiovisual impactante. En todos los shows se presentan los clásicos de todas las épocas, versiones memorables de sus tantos discos en vivo y hasta alguna joya oculta dentro de su vasta discografía.

El grupo está integrado por Ignacio Victoriel en voz y armónica, Nicolás Chacchio en bajo, Mariano Furundarena en guitarra y coros, Walter Ugarte en saxo y percusiones, Cecilia Victorel en coros, Agustín Iriarte en guitarra y coros, Marianela Francucci en cros y saxo, Juan Pablo Bonadero en teclados y trompeta, y Fernando Furundarena en batería.

Por su parte Columbia es una banda marplatense fundada en 2000 con el objetivo de recrear la música de los Beatles, desde sus inicios hasta las distintas carreras solistas de sus integrantes. Con el tiempo la banda trasciende la idea de solo interpretar la música de The Beatles, para acompañar cada presentación con video, para dar una experiencia más completa al público.

Columbia está formada por Javier Lázaro Llorens Prado en bajo, ukelele, guitarra, piano y voz, Juan Manuel De Santis en guitarra y voz, Fernando Vera Tapia en batería y voz, Fabián Pepe en teclado y voz, y Diego Martín Guerriero en guitarra y voz.

