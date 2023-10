Los regresos que se vienen en River para enfrentar a Independiente

Después de aquel empate amargo frente a Colón de Santa Fe, que estiró una malaria de 13 años sin victorias en el histórico Cementerio de los Elefantes, River se pegó una lavada de cara rauda y necesaria para encarar un partido trascendental en la lucha por el liderazgo de la Zona A. El miércoles recibirá a un Independiente en alza y con la flechita para arriba, por lo que Martín Demichelis planea varios regresos claves con el objetivo de volver a la vanguardia de la Copa de la Liga.

El Millonario aprovechó el fin de semana libre de competencia, debido a las Elecciones Presidenciales, y se entrenó el sábado a la mañana en el predio deportivo de Ezeiza. Si bien no hicieron fútbol formal, realizaron ejercicios técnicos y tácticos. La cuenta oficial del club mostró que hasta armaron algún juego del estilo del tradicional “fútbol-tenis” a modo de competencia.

En cuanto a las modificaciones que se avecinan este miércoles, se destacan los regresos de los jugadores que disputaron la fecha FIFA con sus respectivas selecciones nacional. El uruguayo Nicolás de la Cruz, el chileno Paulo Díaz, el arquero Franco Armani y el venezolano Salomón Rondón no estuvieron presentes en la igualdad 2-2 ante el Sabalero porque habían aterrizado apenas algunas horas antes de que la delegación riverplatense viajara rumbo a Santa Fe.

Sin embargo, sus ausencias pesaron y repercutieron en el rendimiento del equipo de Martín Demichelis. El ingreso de David Martínez en la zaga, que después de la lesión ligamentaria que lo marginó varios meses de las canchas nunca había salido desde el arranque, le trajo más dudas que certezas a un sector endeble de por sí. En el primer gol de Rubén Botta, quedó expuesto cuando cerró tarde ante la avanzada del volante con pasado en San Lorenzo.

Por otra parte, la ausencia del uruguayo se sintió con creces por sendos motivos. Primero, porque la Banda no tiene otro mediocampista en el plantel que sea tan dinámico, llegador y goleador como De la Cruz. Y segundo, por la irregular performance de Agustín Palavecino, quien aún no termina de recuperar el nivel que mostró en 2021. De este modo, los jugadores de la Selección de Berizzo y Bielsa regresarían al once inicial.

Aunque también saldría de la formación titular, el caso de Ezequiel Centurión es distinto. Aprobó el boletín en Santa Fe porque no tuvo responsabilidad en los goles de Colón. Hasta el propio Demichelis lo elogió en conferencia de prensa. “Creo que lo hizo muy bien. Lamentablemente le hicieron dos goles. En la primera llegada, Botta puso muy bien el pie y colocó la pelota en el ángulo. Después estuvo el penal, pero tuvo una atajada muy importante en el primer tiempo. Él tiene un temple que hace que uno sienta tranquilidad cuando mira al arco. Se entrenó muy bien durante todo el año, por eso no tenía dudas de que iba a ser un gran partido“, detalló. El problema para él, claro está, es que Armani es el arquero indiscutido y sus intervenciones claves hacen pensar que sacarle el puesto es lo más parecido una tarea titánica.

No obstante, la duda del nueve volverá a repetirse tras el doblete que convirtió Miguel Ángel Borja, quien reemplazó a un Rondón que venía con el saldo positivo en sus últimos partidos en River y se había “adueñado”, de cierta forma, de aquel lugar. Pero el Colibrí sembró nuevamente la incógnita de cara al clásico contra Independiente. “Con ellos vengo hablando desde hace muchísimo tiempo. Hasta el 22 de diciembre tienen que competir entre ellos sanamente. Son amigos, concentran juntos y meten goles los dos. A mi me pone muy feliz que los 9 metan goles”, deslizó el DT sobre la competencia interna, un tópico que deberá evaluar antes del próximo miércoles.

Comparte esto: Twitter

Facebook