Los que bancaron a Gallardo y ahora le sueltan la mano

Entre Marcelo Gallardo y Claudio Úbeda, hoy prácticamente no hay diferencias. En la actualidad rabiosa, están los dos del mismo lado: cuestionados. Es cierto que Gallardo tiene más espalda por todo lo que ha conseguido a lo largo de su historia como técnico de River, pero Úbeda tiena más partidos ganados en el último tiempo que el propio Muñeco.

Ahora bien: tiene que quedar claro que los que resuelven los partidos son los jugadores. Siempre. La importancia del entrenador, si bien es imposible de desconocer, nunca es tan gravitante como la de los que patean al arco.

Puntualmente con Gallardo, lo que se nota en estas horas es que le soltaron la mano, y es algo bastante extraño. Le soltaron la mano los hinchas, el periodismo y se olfatea que también le ha soltado la mano la dirigencia, aunque no me conste. No lo van a echar a Gallardo, pero si es el propio Muñeco el que toma la decisión de marcharse, a nadie le va a disgustar.

Ahora, esto de pegarle… No estoy de acuerdo, no me pongo de ese lado. No soy de los que patean a un tipo cuando está en el piso. Y si el propio mundo River le ratificó la confianza al técnico luego de un mal año como el pasado, por dos partidos no lo podés echar. Así que Muñeco, levántate y anda.