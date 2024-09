Los Pumas vencieron a Sudáfrica e irán a buscar el primer título del Rugby Championship en la historia

Los Pumas vencieron a Sudáfrica en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y quedaron más cerca que en cualquier otra ocasión de consagrarse campeones del Rugby Championship. El equipo conducido por Felipe Contepomi se impuso por 29-28 ante los Springboks, bicampeones del mundo e invictos, hasta hoy, en el certamen.

La victoria argentina fue agónica ya que los visitantes tuvieron un penal a favor faltando un minuto y medio de juego. Pero Manie Libbok falló y Los Pumas resistieron tras la salida de 22 yardas y se quedaron con el triunfo. Es la primera vez que el seleccionado argentino de rugby le gana al menos un partido a cada uno de los colosos del hemisferio sur en la misma edición del Rugby Championship.

Los Springboks iniciaron fuerte las acciones y en menos de 10 minutos ya ganaban 17-0, con tries de Aphelele Fassi y Jesse Kriel, con conversiones de Handre Pollard y un penal del apertura. Argentina, que arecía desconcertada, comenzó a encontrar un buen rendimiento en la estrategia de juega diseñada para el partido y descontó con try de Mateo Carreras y conversión de Tomás Albornoz. Volvió a subir en el marcador con un try de Pablo Matera y conversión del apertura tucumano y pasó al frente con un try de Joel Sclavi. El propio pateador de Los Pumas, Tomás Albornoz, con try y conversión estiró la ventaja hasta 26-17. Pero antes del cierre de la primera mitad los Springboks reaccionaron y, tras una anotación de Cobus Reinach, se fueron al descanso 26-22.

Sudáfrica comenzó la segunda parte metiendo presión y forzando un penal tras una consecución de muchas fases de ataque. Pidieron palos, anotaron y quedaron a un punto de Los Pumas.

A los 9 minutos de la segunda mitad Manie Libbok puso en ventaja a Sudáfrica luego de un penal, la visita volvió a estar arriba en el marcador. A los 28 minutos el seleccionado nacional pudo anotar los primeros puntos de la segunda parte y ponerse en ventaja, nuevamente. Tomás Albornoz, el mediocentro tucumano, fue el encargado de la ejecución del penal. A falta de 1 minuto Libbok falló un penal frontal con el que Sudáfrica se habría llevado la victoria, pero la suerte estuvo del lado argentino.

Los Pumas se quedaron con una enorme victoria ante el bicampeón del mundo y le arruinaron la posibilidad de consagrarse en el Rugby Championship 2024.

Mirá también Calendario de Los Pumas en 2024: partidos y resultados

Sudáfrica será anfitrión de Los Pumas en la última jornada, la sexta, del Rugby Championship 2024 en el Mbambela Stadium, el 28 de septiembre. Argentina necesita ganarle a los Springboks con punto bonus para consagrarse por primera vez en la historia.

Comparte esto: Facebook

X