Los Pipis Teatro llegan a Mar del Plata con “El mecanismo de Alaska”

“El mecanismo de Alaska”, obra de Los Pipis Teatro con dramaturgia de Federico Lehmann, se presentará del jueves 22 al domingo 25 a las 22:00 en la Sala Nachman (avenida Patricio Peralta Ramos).

La propuesta marca la llegada del grupo a Mar del Plata con una pieza que ya fue reconocida en el circuito teatral porteño.

La historia parte del encuentro de dos jóvenes en la Universidad Nacional de las Artes, quienes se enamoran en medio de un debate apasionado y adoptan una gata hallada en un teatro, asumiendo el compromiso de cuidarla. Desde ese punto inicial, la obra pone en marcha un mecanismo narrativo que se activa y se traiciona, como la coalición de dos cometas.

La pieza propone una reflexión sobre el deseo de dejar huella, a partir de una chispa multicolor que representa el origen de la ficción y el cauce de la pasión por abandonar el mundo habiendo dejado algo. Esa energía vital se expresa como un ronroneo felino que recorre el cuerpo y resulta imposible de eludir.

Galardonada en 2021 con el premio del Complejo Teatral de Buenos Aires y el Banco Ciudad, la obra es una producción de Los Pipis Teatro, compañía fundada en Buenos Aires por Federico Lehmann y Matías Milanese, con una fuerte convicción en la creación colectiva como motor artístico.