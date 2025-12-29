Los miembros del Gabinete que se toman vacaciones y los planes de Javier Milei

En las vísperas de año nuevo, el Gabinete prepara sus vacaciones previstas entre los últimos días de diciembre y los primeros días del 2026, con la intención de retomar sus labores ya con enero en marcha.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el presidente Javier Milei no se tomará días, aunque prevé permanecer mayormente en la quinta de Olivos y evitar Casa Rosada los días de grandes temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires.

Otro de los que no se irá de vacaciones es el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien atraviesa sus primeros meses al frente del área y tiene en mente la idea de un descanso a mediados de año.

Tampoco hará lo propio el ministro del Interior, Diego Santilli, que diseñó un nuevo desembarco por el interior del país para visitar nuevas provincias bajo el objetivo de acumular respaldos a la agenda legislativa para el segundo tramo de las sesiones extraordinarias.

Sin embargo, el resto de los funcionarios tienen previstas escapadas al exterior y el interior del país luego de que Milei flexibilizara las condiciones para vacacionar.

De esta forma, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, alega tener agenda académica en Alemania durante todo el mes de enero.

Otra de las que deberá viajar por cuestiones laborales es Sandra Pettovello, titular de la cartera de Capital Humano, que visitará Singapur por dos semanas para interiorizarse en materia laboral. Allí, protagonizará tres reuniones programadas para los días 2, 3 y 5 de enero.

Desde su entorno aclararon a la Agencia NA que permanecerá en el sudeste asiático desde el 27 de diciembre hasta el 11 de enero y que el financiamiento del viaje surge de “organismos internacionales”.

Se encuentra de vacaciones es el ministro de Salud, Mario Lugones, que permanece en suelo porteño, pero sin actividad desde el 23 de diciembre y retomará sus funcionarios el 5 de enero.

Recientemente al frente de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva, descarta estar fuera del ministerio, aunque desde su entorno precisan que podría pasar algún fin de semana en la provincia de Córdoba, de donde es oriunda.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sí descansará y viajará al exterior aunque desde su equipo de prensa evitaron precisar el destino y las fechas. Será a principios de enero.

Con la mente en la agenda legislativa pendiente, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no se tomará días pese a que las sesiones extraordinarias podrían comenzar a finales de enero. Es probable que haga algunos viajes a La Rioja.

Esta agencia consultó además los planes de los ministros Luis Caputo (Economía) y Carlos Presti (Defensa), pero no obtuvo respuesta. Desde el Senado tampoco respondieron. “No tengo constancia”, expresaron desde la intimidad de la vicepresidenta Victoria Villarruel.