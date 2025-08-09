“Los locos del radioteatro” y un clásico de Vacarezza

Este domingo 10 a las 17:00, el grupo “Los locos del radioteatro” presentará la obra “El conventillo de la Paloma” de Alberto Vacarezza, con adaptación de María Mercedes Di Benedetto, en la Sala Laureti (Centro Comercial del Puerto – Local 9).

La puesta en escena cuenta con un elenco marplatense dirigido por Emilio Comte, reconocido por su trabajo en producciones locales. La obra promete revivir la esencia de un clásico del teatro argentino con una interpretación fresca y fiel a su espíritu original.

Con la producción general del Teatro Auditorium, “Los locos del radioteatro” busca acercar al público a las obras que marcaron la época de oro del cine y el teatro nacional, rescatando su valor cultural e histórico.