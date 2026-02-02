Los Locos del Radioteatro rinden homenaje a “Los Pérez García”

Los Locos del Radioteatro presentarán “Homenaje a Los Pérez García” los martes 3 y 24 del corriente mes a las 20:00 en la Sala Nachman (avenida Patricio Peralta Ramos 2280).

Desde los micrófonos de LR1 Radio El Mundo, las historias de “Los Pérez García” formaron parte de la vida cotidiana de los hogares argentinos. Nacidos de la pluma de Oscar Luis Massa y luego continuados por Luis M. Grau, los personajes se convirtieron durante más de 20 años en un reflejo de la sociedad, donde los oyentes buscaban reconocerse y encontrarse.

La puesta está interpretada por Ana Juarez, Rodolfo Barone, Sergio Llera, Claudia Elinger y Filo Alonso. Los relatos estarán a cargo de Mery Waller, con Ricardo Pérez Bastida como maestro de ceremonias, y con dirección y actuación de Emilio Comte.

Con producción general del Teatro Auditorium, Los locos del radioteatro tiene como objetivo acercar al público las obras argentinas que marcaron una época de oro del cine y el teatro nacional.