“Los locos del radioteatro” presentan “Medialunas para dos” en la Sala Nachman

Este domingo a las 19:00 el ciclo “Los locos del radioteatro” ofrecerá una nueva función en la Sala Nachman (avenida Patricio Peralta Ramos 2280): la obra elegida es “Medialunas para dos”, escrita por Jorge Luis Suárez especialmente para Beatriz Taibo en ocasión del 90º aniversario de la radiofonía argentina.

La puesta, dirigida por Emilio Comte y producida por el Teatro Auditorium, contará con un elenco de actores marplatenses que darán vida a esta pieza enmarcada en el tradicional ciclo de radioteatro.

“Los locos del radioteatro” buscan acercar al público a las obras que marcaron la época de oro del cine y el teatro nacional, recuperando el espíritu de un género que sigue vigente en la memoria cultural argentina.