Los locales El Nirvana anuncian un show en formato unplugged

El grupo marplatense El Nirvana se presentará este sábado a las 21:00 en la Sala Nachman (avenida Patricio Peralta Ramos 2280). La propuesta será en formato unplugged, un marco íntimo que permitirá estrenar nuevos temas de su próximo trabajo discográfico y rendir homenaje a Astor Piazzolla con un set especialmente dedicado a su música.

A punto de celebrar su 50 aniversario, la agrupación está integrada por Rubén Cepeda (guitarra y arreglos), Daniel Buono (bajo), Roque Figliuolo (percusión), Juan D’Orso (saxo soprano y barítono) y contará con la participación especial del bandoneonista Carlos Dalto.

Este concierto promete unir tradición y renovación, reafirmando la vigencia de una banda histórica de la ciudad.