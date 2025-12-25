Los jugadores del fútbol argentino que quedan libres en 2026

El mercado de pases del fútbol argentino ya empezó a ser noticia debido a que el próximo 1° de enero varios jugadores quedarán en libertad de acción tras finalizar sus contratos con los clubes donde estuvieron este año.

Entre los futbolistas que aún no definieron su futuro, según supo la Agencia Noticias Argentinas, aparecen nombres pesados del ámbito local, como Gonzalo “Pity” Martínez, Enzo Pérez, Frank Fabra, Luciano Vietto e Ignacio Malcorra, protagonistas recientes de equipos grandes y con peso específico en la Liga Profesional.

La lista de jugadores que quedarán libres incluye referentes históricos, jugadores con recorrido internacional y otros que buscan relanzar su carrera tras un semestre con poca continuidad.

Los jugadores que quedan libres club por club

Aldosivi

Gonzalo Mottes

Ayrton Preciado

Ignacio Guerrico

Nahuel González

Argentinos Juniors

Sergio Romero

Atlético Tucumán

Leandro Díaz

Damián Martínez

Guillermo Acosta

Banfield

Frank Castañeda

Barracas Central

No tiene

Belgrano

Facundo Quignon

Elías López

Lucas Menossi

Boca Juniors

Cristian Lema

Frank Fabra

Central Córdoba (SdE)

José Florentín (seguirá su carrera en Independiente Rivadavia)

Defensa y Justicia

Enrique Bologna

Rafael Delgado

Deportivo Riestra

Jaime Barceló

Estudiantes (LP)

Leonardo Suárez

Estudiantes de Río Cuarto

Fabio Vázquez

Brian Olivera

Gimnasia (LP)

Juan Manuel Villalba

Gimnasia de Mendoza

Facundo Nadalín

Ignacio Antonio

Ismael Cortez

Nicolás Servetto

Huracán

Nicolás Goitea

Hernán De La Fuente

Federico Marín

Agustín Curruhinca

Independiente

No tiene

Independiente Rivadavia

Thomas Ortega

Laureano Rodríguez

Santiago Muñoz

Instituto

Nicolás Zalazar

Lucas Rodríguez

Joaquín Papaleo

Lanús

Alexis Canelo

Leonel Cardozo

Newell’s Old Boys

Éver Banega

Josué Colman

Genaro Rossi

Luciano Lollo

Carlos Ordoñez

Platense

Ignacio Schor

Racing Club

Gabriel Arias

Luciano Vietto

Santino Vera

River Plate

Milton Casco

Enzo Pérez

Gonzalo Martínez

Miguel Ángel Borja (jugará en Cruz Azul de México)

Ignacio Fernández (jugará en Gimnasia La Plata)

Rosario Central

Ignacio Malcorra

Carlos Quintana

San Lorenzo

Ezequiel Cerutti (podría continuar en el club)

Nery Domínguez

Andrés Vombergar

Emanuel Cecchini

Sarmiento

Facundo Roncaglia

Iván Morales

Gastón Sauro

Federico Paradela

Pablo Magnín

Talleres de Córdoba

Rubén Botta

Javier Burrai (iría a Sarmiento)

Tigre__IP__

No tiene

Unión de Santa Fe

Lucas Gamba

Francisco Gerometta

Vélez