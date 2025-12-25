Los jugadores del fútbol argentino que quedan libres en 2026

El mercado de pases del fútbol argentino ya empezó a ser noticia debido a que el próximo 1° de enero varios jugadores quedarán en libertad de acción tras finalizar sus contratos con los clubes donde estuvieron este año.
Entre los futbolistas que aún no definieron su futuro, según supo la Agencia Noticias Argentinas, aparecen nombres pesados del ámbito local, como Gonzalo “Pity” Martínez, Enzo Pérez, Frank Fabra, Luciano Vietto e Ignacio Malcorra, protagonistas recientes de equipos grandes y con peso específico en la Liga Profesional.
La lista de jugadores que quedarán libres incluye referentes históricos, jugadores con recorrido internacional y otros que buscan relanzar su carrera tras un semestre con poca continuidad.
Los jugadores que quedan libres club por club
Aldosivi
- Gonzalo Mottes
- Ayrton Preciado
- Ignacio Guerrico
- Nahuel González
Argentinos Juniors
- Sergio Romero
Atlético Tucumán
- Leandro Díaz
- Damián Martínez
- Guillermo Acosta
Banfield
- Frank Castañeda
Barracas Central
- No tiene
Belgrano
- Facundo Quignon
- Elías López
- Lucas Menossi
Boca Juniors
- Cristian Lema
- Frank Fabra
Central Córdoba (SdE)
- José Florentín (seguirá su carrera en Independiente Rivadavia)
Defensa y Justicia
- Enrique Bologna
- Rafael Delgado
Deportivo Riestra
- Jaime Barceló
Estudiantes (LP)
- Leonardo Suárez
Estudiantes de Río Cuarto
- Fabio Vázquez
- Brian Olivera
Gimnasia (LP)
- Juan Manuel Villalba
Gimnasia de Mendoza
- Facundo Nadalín
- Ignacio Antonio
- Ismael Cortez
- Nicolás Servetto
Huracán
- Nicolás Goitea
- Hernán De La Fuente
- Federico Marín
- Agustín Curruhinca
Independiente
- No tiene
Independiente Rivadavia
- Thomas Ortega
- Laureano Rodríguez
- Santiago Muñoz
Instituto
- Nicolás Zalazar
- Lucas Rodríguez
- Joaquín Papaleo
Lanús
- Alexis Canelo
- Leonel Cardozo
Newell’s Old Boys
- Éver Banega
- Josué Colman
- Genaro Rossi
- Luciano Lollo
- Carlos Ordoñez
Platense
- Ignacio Schor
Racing Club
- Gabriel Arias
- Luciano Vietto
- Santino Vera
River Plate
- Milton Casco
- Enzo Pérez
- Gonzalo Martínez
- Miguel Ángel Borja (jugará en Cruz Azul de México)
- Ignacio Fernández (jugará en Gimnasia La Plata)
Rosario Central
- Ignacio Malcorra
- Carlos Quintana
San Lorenzo
- Ezequiel Cerutti (podría continuar en el club)
- Nery Domínguez
- Andrés Vombergar
- Emanuel Cecchini
Sarmiento
- Facundo Roncaglia
- Iván Morales
- Gastón Sauro
- Federico Paradela
- Pablo Magnín
Talleres de Córdoba
- Rubén Botta
- Javier Burrai (iría a Sarmiento)
Tigre__IP__
- No tiene
Unión de Santa Fe
- Lucas Gamba
- Francisco Gerometta
Vélez
- No tiene