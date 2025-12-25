Deportes

Los jugadores del fútbol argentino que quedan libres en 2026

por mdphoy

El mercado de pases del fútbol argentino ya empezó a ser noticia debido a que el próximo 1° de enero varios jugadores quedarán en libertad de acción tras finalizar sus contratos con los clubes donde estuvieron este año.

Entre los futbolistas que aún no definieron su futuro, según supo la Agencia Noticias Argentinas,  aparecen nombres pesados del ámbito local, como Gonzalo “Pity” MartínezEnzo Pérez, Frank FabraLuciano Vietto e Ignacio Malcorra, protagonistas recientes de equipos grandes y con peso específico en la Liga Profesional.

La lista de jugadores que quedarán libres incluye referentes históricos, jugadores con recorrido internacional y otros que buscan relanzar su carrera tras un semestre con poca continuidad.

Los jugadores que quedan libres club por club

Aldosivi

  • Gonzalo Mottes
  • Ayrton Preciado
  • Ignacio Guerrico
  • Nahuel González

Argentinos Juniors

  • Sergio Romero

Atlético Tucumán

  • Leandro Díaz
  • Damián Martínez
  • Guillermo Acosta

Banfield

  • Frank Castañeda

Barracas Central

  • No tiene

Belgrano

  • Facundo Quignon
  • Elías López
  • Lucas Menossi

Boca Juniors

  • Cristian Lema
  • Frank Fabra

Central Córdoba (SdE)

  • José Florentín (seguirá su carrera en Independiente Rivadavia)

Defensa y Justicia

  • Enrique Bologna
  • Rafael Delgado

Deportivo Riestra

  • Jaime Barceló

Estudiantes (LP)

  • Leonardo Suárez

Estudiantes de Río Cuarto

  • Fabio Vázquez
  • Brian Olivera

Gimnasia (LP)

  • Juan Manuel Villalba

Gimnasia de Mendoza

  • Facundo Nadalín
  • Ignacio Antonio
  • Ismael Cortez
  • Nicolás Servetto

Huracán

  • Nicolás Goitea
  • Hernán De La Fuente
  • Federico Marín
  • Agustín Curruhinca

Independiente

  • No tiene

Independiente Rivadavia

  • Thomas Ortega
  • Laureano Rodríguez
  • Santiago Muñoz

Instituto

  • Nicolás Zalazar
  • Lucas Rodríguez
  • Joaquín Papaleo

Lanús

  • Alexis Canelo
  • Leonel Cardozo

Newell’s Old Boys

  • Éver Banega
  • Josué Colman
  • Genaro Rossi
  • Luciano Lollo
  • Carlos Ordoñez

Platense

  • Ignacio Schor

Racing Club

  • Gabriel Arias
  • Luciano Vietto
  • Santino Vera

River Plate

  • Milton Casco
  • Enzo Pérez
  • Gonzalo Martínez
  • Miguel Ángel Borja (jugará en Cruz Azul de México)
  • Ignacio Fernández (jugará en Gimnasia La Plata)

Rosario Central

  • Ignacio Malcorra
  • Carlos Quintana

San Lorenzo

  • Ezequiel Cerutti (podría continuar en el club)
  • Nery Domínguez
  • Andrés Vombergar
  • Emanuel Cecchini

Sarmiento

  • Facundo Roncaglia
  • Iván Morales
  • Gastón Sauro
  • Federico Paradela
  • Pablo Magnín

Talleres de Córdoba

  • Rubén Botta
  • Javier Burrai (iría a Sarmiento)

Tigre__IP__

  • No tiene

Unión de Santa Fe

  • Lucas Gamba
  • Francisco Gerometta

Vélez

  • No tiene

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*