Los intendentes de la UCR activan el reordenamiento del partido en el territorio

En ese orden, el dirigente boina blanca de la Quinta sección, que sucedió al ex intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández (mencionado por lo bajo como uno de los posibles titulares del Comité Provincia), apuntó que los intendentes “necesitamos trabajar como foro”.

Intendentes de la UCR 2023 – 2027

“Necesitamos darle una posición propia al Foro respecto a algunos temas; no es un apartado del radicalismo, sino un ámbito de radicalismo con posicionamiento propio que representa a los gobiernos locales”, aclaró.

Aumento de los medicamentos y demanda alimentaria: alerta entre intendentes de la UCR

Si bien las y los 26 intendentes boina blanca conducen municipios chicos en cuanto a cantidad de habitantes y en comparación con los gigantes del conurbano, no escapan a las problemáticas que suelen volverse comunes en la región del AMBA, como es el caso de la demanda de alimentos.

“Hay muchísimas demandas… de alimentos, de auxilio económico, con las tarifas. Hay mucha gente ya que está con serios problemas, que termina repercutiendo en los municipios”, planteó Suescun.

En ese plano, se despegó de los análisis sobre el “lugar” en que se ubica políticamente el partido y aclaró: “Está muy difícil en los municipios. Estamos realmente preocupados, pero mientras se discute si el radicalismo está más cerca o más lejos de La Libertad Avanza, pero lo que yo quiero es que se pueden resolver los problemas que la gente, que puedan cubrir sus demandas de salud y llegar a fin de mes”, lanzó.

“Vamos a intentar armar la agenda respecto del tema de salud , porque la verdad que lo que respecta a lo provincial estamos con serias dificultades. IOMA cada vez funciona con más deficiencia en la relación con los municipios, que en muchos casos son tienen el único efector de salud de la ciudad, pero además con serios problemas de cobertura en cantidad de lugares”, señaló en relación a la crisis de la obra social bonaerense.

En ese orden, cuestionó la idea de “pensar que todo debería continuar todo como si nada pasara y todo el mundo sabe que no; por ejemplo, no puedo estar hoy discutiendo si corresponde o no pagar en el viaje egresados a los chicos, porque tienen derecho, está todo bien, pero si no le estamos pudiendo pagar la insulina al vecino diabético, no entra en discusión”.