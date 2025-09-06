Los intendentes, actores clave de una elección inédita: los testimoniales y los que dan el salto

Los que darán “el salto”

Este domingo también habrá intendentes que intentarán dar el “salto” a la Legislatura, es decir, que se postularán pero no serán testimoniales. Eso sí: dejarán el cargo dos años antes de que venzan el mandato para el que fueron electos. En esta lista figuran representantes de casi todas las fuerzas políticas.

Una de las más conocidas es Mayra Mendoza, la camporista que gobierna Quilmes: se postula como candidata a diputada por la tercera sección. Es probable que sea el primer paso para intentar llegar a la gobernación. Mariano Cascallares, de Almirante Brown, va cuarto en la misma lista: asumirá, probablemente con el objetivo de quedarse con la presidencia de la Cámara baja.

La lista de los peronistas que dan el salto no se agota allí: también anunciaron que asumirán Diego Nanni, el intendente de Exaltación de la Cruz que va de primer candidato a diputados por la segunda sección, Mario Ishii, tercero a senador por la primera, Germán Lago, alcalde de Alberti que se postula a Senador, igual que Marcos Pisano, de Bolívar. Alejandro Acerbo, de Daireaux, es tercer candidato a diputados por la sexta sección.

Los no kirchneristas, también

Hay otras fuerzas que también “mueven” sus alcaldes. Dos libertarios encabezan boletas: Diego Valenzuela, el intendente de Tres de Febrero, un íntimo de Javier Milei que fue de los primeros en pasarse de PRO a LLA, encabezará la boleta libertaria en Tres de Febrero; mientras que el alcalde de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, lo hará en la quinta.

Pero es SOMOS, el armado de perfil “tercera fuerza” en el que confluyen radicales y peronistas no K, la alianza que, después de Fuerza Patria, más intendentes postula para la legislatura. Julio Zamora, el alcalde de Tigre, un ex massista duramente enfrentado con Sergio Massa, será primera candidato a senador por la primera sección. Pablo Petrecca, uno de los PRO que rompió con su partido luego del acuerdo con LLA, lo hará en la cuarta, que también elige representantes para la Cámara alta. En esa lista también figura Guillermo Britos, en tercer lugar: es el intendente de Chivilcoy. En la quinta sección, Maximiliano Suescú, que gobierna Rauch, encabeza la boleta para el senado.

Magario, Katopodis y varios funcionarios

Más allá de los intendentes, hay dos candidatos clave de Fuerza Patria que ya tienen cargo, y muy importantes: son la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. Con ingreso a la cámara de Diputados y Senadores asegurada porque encabezan las boletas de la tercera y la primera secciones, respectivamente. Resolvieron caminos diferentes sobe qué hacer con sus bancas. Magario será testimonial y Katopodis asumirá, lo que deja abierta la cuestión de quién lo sucederá en su sillón actual.