Los integrantes de la Orquesta Infanto Juvenil recibirán asistencia sanitaria gratuita

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) de Mar del Plata y la Fundación Médica de la ciudad firmaron un Convenio de Colaboración Recíproca para garantizar atención médica gratuita a los niños y adolescentes que integran la Orquesta Infanto Juvenil.

El acuerdo, suscrito por el presidente del EMTURyC, Bernardo Martín, y el presidente de la Fundación Médica, Fernando Mauricio Santomil, junto al secretario Miguel Antonio Donato, establece la provisión de servicios ambulatorios en el Hospital Privado de Comunidad, sin compromisos financieros para las entidades involucradas.

Mediante este convenio, la Fundación Médica ofrecerá consultas médicas programadas, estudios diagnósticos y atención en urgencias necesarias a los alumnos del organismo musical municipal, todo ello sin cargo alguno. Los servicios se brindarán utilizando la estructura sanitaria y el plantel profesional propio del hospital.

La iniciativa no solo asegura el acceso a la salud para los jóvenes músicos, sino que también refuerza el compromiso compartido de ambas instituciones “con la inclusión social, la promoción cultural y el bienestar comunitario”. De esta manera, EMTURyC y la Fundación Médica trabajan en conjunto para “elevar la calidad de vida de niños y adolescentes marplatenses”.