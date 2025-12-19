Los guardavidas de la Costa Atlántica marcan la cancha: hay conflictos en los principales balnearios bonaerenses

Litigios, alertas, movilizaciones y petitorios. En las semanas previas al inicio de la temporada de verano, los guardavidas de la Costa Atlántica buscan empezar a trabajar en las mejores condiciones posibles. Qué reclaman y dónde se localizan los conflictos.

Mar del Plata es uno de los balnearios signados por esta situación. En La Feliz los guardavidas, representados por la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA) llegaron a un acuerdo paritario con la Municipalidad, que gobierna Guillermo Montenegro, para toda la temporada y los balnearios públicos no debería haber ningún conflicto.

Sin embargo, los rescatistas se declararon ayer en estado de alerta y movilización en medio de negociaciones con la Cámara Empresaria de Balnearios, Restaurantes y Afines (CEBRA). Actualmente, están reclamando una mejora salarial análoga a la acordada con la comuna, pero los empresarios del sector “plantaron en un número que no les sirve a los trabajadores”, sostuvieron desde el gremio.

Las playas públicas de Pinamar quedaron quedaron en medio de un conflicto entre la Municipalidad y el sindicato de guardavidas.

En Pinamar las tensiones llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Sucede que la Asociación de Guardavidas local demandó al municipio gobernado por Juan Ibarguren por haber sancionado a algunos rescatistas que participaron de algunas huelgas. “Llegó el momento de reparar los daños causados, de afrontar las consecuencias y de rendirle cuentas a la comunidad”, afirmaron desde el gremio.

Por fuera de esta situación, el sindicato anunció un plan de lucha a principios de esta semana porque, según denunciaron, la Municipalidad se niega a otorgarles un aumento salarial. Fernando Espinach, referente del gremio pinamarense, contó en Radio Provincia que la negociación con los balnearios privados se está “llevando adelante normalmente”, pero no pasa lo mismo con el gobierno comunal de Ibarguren.

Otro de los balnearios en donde hay problemas gremiales es Villa Gesell. En los pagos de Gustavo Barrera también están pidiendo mejores salarios e hicieron una manifestación en la playa durante la inauguración de la temporada que se hizo esta semana.

Representantes de la Unión de Guardavidas gesellina se reunieron con autoridades municipales el lunes pasado mientras afuera se manifestaban sus agremiados. Al día siguiente organizaron una asamblea en el muelle en la cual elaboraron un petitorio que presentaron hoy en la mesa de entradas de la comuna.

El sindicato viene de denunciar al gobierno municipal ante el Ministerio de Trabajo bonaerense por incumplir la Ley Nacional 27.155 y la Ley Provincial 14.798. También lo acusan de no tener un plan integral de seguridad acuática, de no cumplir con el periodo mínimo de prestación del servicio de guardavidas y de no contar con los elementos necesarios para hacerlo.

Como se ve, en tres de las localidades balnearias más importantes de la Costa Atlántica bonaerense hay conflictos abiertos entre autoridades y guardavidas. En Mar del Plata ya llegaron a acuerdos con los balnearios públicos y faltan los privados. En Pinamar pasa exactamente lo contrario y en Villa Gesell también está en el ojo de la tormenta el municipio.