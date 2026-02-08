Ya los kirchneristas habían inventado una satrapía llamada NODIO. Todo perdida el invento que asemeja a lo que contaba Orwell del Ministerio de la Verdad

El gobierno de Javier Milei acaba de crear una oficina de respuesta oficial para desmentir lo que considera mentiras de los medios.

La frase que se atribuye a Albert Einstein calza justo para describir esa definición: “Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy seguro”.

Cierto tipo de gobiernos se obsesionan con la prensa y cometen este tipo de tonterías.

Ya los kirchneristas habían inventado una satrapía llamada NODIO que para lo único que sirvió fue para que Miriam Lewin tenga un sueldo y para aclarar cosas con mentiras kirchneristas.

Los gobiernos no son árbitros de la verdad y muchas veces mienten.

En el mundo civilizado las respuestas son distintas, los gobernantes dan entrevistas y aclaran lo que les parece, y, pese a eso, muchas veces mienten. La mentira forma parte de la política.

El caso típico es cuando desde un medio se denuncia un caso de corrupción, lo primero que hace el gobierno es desmentir y eso es una forma de mentir porque desmienten sin información y, al tiempo nos enteramos que un señor tira bolsos con dinero en un convento.

El primero que desmintió la denuncia, mintió.

Hay algo de subestimación del ciudadano en la creación de estos engendros como si pensaran que el ciudadano medio es incapaz de discernir, la mayoría de los ciudadanos se dan cuenta cuando les mienten y los gobiernos tienden a desacreditar al que los denuncia.

El caso de Jorge Lanata fue emblemático, los kirchneristas lo desmentían y denigraban, pero la gente le creía al periodista y, tiempo después, se probó que todo lo que él denunciaba.

En el tiempo que hay entre la denuncia y el dictamen de la Justicia, los políticos mienten. Incluso en los juicios, mienten.

La inutilidad del invento solo trae descrédito, en todo el mundo salió la noticia de que el gobierno alentaba un ataque a la libertad de expresión.

Por supuesto, todos señalan que Donald Trump hizo lo mismo insinuando que Milei imita a Trump.

Todo pérdida el invento que asemeja a lo que contaba George Orwell cuando describía el Ministerio de la Verdad.

Por supuesto, no tengo dudas, que desde esa nueva oficina el gobierno mentirá alguna vez.

Vivimos una época en la que las redes sociales y la inteligencia artificial imponen millones de mentiras a diario.

Lo curioso es que los seguidores del gobierno usan esas herramientas y mienten en muchas oportunidades.

El gobierno arma una ridícula oficina de respuesta y sus seguidores tienen piedra libre para mentir.

Las tonterías desgastan. El gobierno tiene enormes desafíos como para perder tiempo en estas cosas.

Y hay que volver a repetir hasta el hartazgo: cualquier cosa que se haga que se asemeje al kirchnerismo está mal.

Esta semana hubo dos, el tema del INDEC y la creación de la ridícula oficina.

La gente de espíritu republicano que se pasó a La Libertad Avanza (LLA) debería pronunciarse contra esta idiotez.

No es bueno hacer política mimetizándose con las cosas que amenazan la libertad de expresión.__IP__

Espero que este articulo tenga una respuesta del nuevo organismo. Argentina tiene muchos problemas como para dedicarse a semejante pavada.

Especial para la Agencia Noticias Argentinas

Darío Lopérfido