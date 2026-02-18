Los fines de semana largos de 4 días fueron lo mejor de la temporada alta: Se repiten en marzo y abril

La Jefatura de Gabinete de Ministros oficializó el esquema de feriados mediante la resolución 164/2025 publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, en el marco de la Ley 27.399. La combinación de feriados inamovibles y días no laborables con fines turísticos generará un inicio de otoño con fuerte impacto en el calendario laboral y en la actividad turística.

Primer fin de semana extra largo: 23 y 24 de marzo

El martes 24 de marzo de 2026 será feriado nacional inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Además, el Gobierno estableció el lunes 23 de marzo como día no laborable con fines turisticos, lo que amplía el descanso.

El esquema quedaría así:

Sábado 21 de marzo

Domingo 22 de marzo

Lunes 23 de marzo (no laborable turístico)

Martes 24 de marzo (feriado nacional)

De esta manera, se configura un fin de semana largo de cuatro días.

Segundo fin de semana largo: Semana Santa con jueves feriado

Apenas nueve días después comenzará la Semana Santa 2026, que irá del 29 de marzo al 5 de abril.

La particularidad es que el jueves 2 de abril con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvina, que es feriado nacional inamovible.

En Argentina, el Jueves Santo suele ser día no laborable (queda a criterio del empleador). Sin embargo, en 2026 no habrá diferencia: será feriando nacional pleno.

Así quedará el segundo bloque:

Jueves 2 de abril (feriado nacional)

Viernes 3 de abril (Viernes Santo)

Sábado 4 de abril

Domingo 5 de abril (Pascua)

Otro fin de semana largo de cuatro días garantizado.

Por qué cambia la fecha de Semana Santa cada año

A diferencia de los feriados fijos del calendario civil, la Pascua no tiene fecha estable.

La Iglesia Católica determina que se celebra el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera del heisferio norte.

Por eso puede caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril. En 2026, la Pascua será el 5 de abril.

Todos los feriados nacionales 2026 en Argentina

Además de los mencionados en marzo y abril, el calendario oficial incluye los siguentes feriados inamovibles:

1 de mayo (viernes) : Día del Trabajador

: Día del Trabajador 25 de mayo (lunes) : Día de la Revolución de Mayo

: Día de la Revolución de Mayo 17 de agosto (lunes) : Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín 12 de octubre (lunes) : Día del Respeto a la Diversidad Cultural

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural 20 de noviembre (viernes) : Día de la Soberanía Nacional

: Día de la Soberanía Nacional 8 de diciembre (martes) : Inmaculada Concepción de María

: Inmaculada Concepción de María 25 de diciembre (viernes): Navidad

Días no laborables con fines turísticos en 2026

El Gobierno también confirmó tres jornadas destinadas a fomentar el turismo interno y reducir la estacionalidad:

Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre

Un inicio de año con fuerte impacto en el calendario laboral

Con dos fines de semana largos consecutivos entre fines de marzo y comienzos de abril, 2026 tendrá uno de los arranques de otoño con mayor concentración de días de descanso de los últimos años.

La combinación entre feriados inamovibles y días no laborables turísticos genera una ventana estratégica tanto para escapadas como para la planificación empresarial.