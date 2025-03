Los dos equipos que paró Gago en la práctica de Boca

El ciclo de Fernando Gago en Boca se caracterizó, entre otras cosas, por el hermetismo. En sus poco más de cuatro meses en el cargo, el DT nunca confirmó el equipo antes del día del partido e hizo todo lo posible para que no hubiese filtraciones en la semana. Por eso, no es sorpresa que se haya dado a conocer que en la práctica de hoy ensayó con dos equipos totalmente mezclados.

Con varios puestos por confirmar, Pintita afronta otro partido decisivo para su continuidad en el cargo. La eliminación ante Alianza Lima en Fase 2 de la Copa Libertadores lo dejó contra las cuerdas y por eso una visita a Central Córdoba por la 9ª fecha del Torneo Apertura termina adquiriendo el tinte de final.

Ante esto, y ante un calendario que se vio notablemente alivianado al no tener competencia internacional, el DT cortó de raíz con la idea de la rotación y ahora busca su 11 ideal. Las certezas no son muchas, más allá de la de Agustín Marchesín en el arco, la de Ander Herrera en el medio, la de Carlos Palacios en ataque y la de Edinson Cavani como 9 (siempre que esté bien físicamente).

Los dos equipos que paró Gago en el entrenamiento de Boca

Son pocas las conclusiones que se pueden sacar de las dos formaciones que eligió el DT para el ensayo de fútbol de este miércoles. Quizás algunas sociedades que podrían repetirse, como puede ser el caso de Rojo-Blanco en defensa, o de Delgado-Zenón-Palacios-Cavani en el otro equipo. Como sea, Pintita no tiene en mente tocar demasiado al equipo que dio la cara ante Rosario Central en el 1-0 en la Bombonera.

Los equipos que probó Gago:

Equipo 1:

Leandro Brey; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marcelo Saracchi; Lucas Blondel, Milton Delgado, Kevin Zenón; Carlos Palacios, Edinson Cavani y Brian Aguirre.

Leandro Brey; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marcelo Saracchi; Lucas Blondel, Milton Delgado, Kevin Zenón; Carlos Palacios, Edinson Cavani y Brian Aguirre. Equipo 2:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Mateo Mendia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Williams Alarcón, Agustín Martegani; Miguel Merentiel, Milton Giménez y Exequiel Zeballos.

Los jugadores de Boca que no viajarán a Santiago del Estero

La práctica de fútbol dejó pocos indicios de cuál será el equipo para enfrentar a Central Córdoba, pero sí dejó en claro que no hay lugar para todos. Con un plantel muy largo de 33 profesionales, en el entrenamiento de este miércoles Gago solo utilizó a 22. Sin competencias internacionales y con partidos esporádicos de Copa Argentina de acá a fin de año, habrá futbolistas con muy poca acción en 2025.

En esta oportunidad, hubo varios que no saltaron al campo de juego a pesar de ya haber evolucionado favorablemente de sus respectivas lesiones. Cristian Lema, Camilo Rey Domenech, Ignacio Miramón y Tomás Belmonte podrían ser parte de la lista, pero se quedarán en Buenos Aires, ya más por motivos futbolísticos que físicos. En cambio, Rodrigo Battaglia y Alan Velasco no tuvieron acción y no viajarán para no ser arriesgados y no tener que lamentar inactividades más extensas. Ambos volverían la fecha que viene.

El probable equipo de Boca vs. Central Córdoba

Agustín Marchesín; Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado; Kevin Zenón, Carlos Palacios; Miguel Merentiel o Milton Giménez y Edinson Cavani.