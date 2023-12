Los detalles del acuerdo que River está por cerrar con Manchester City por Claudio Echeverri

Manchester City viene decidido a llevarse a Claudio Echeverri en este marcado de pases y está muy cerca de llegar a un acuerdo con River. No obstante, tanto desde el lado del jugador como del club pretenden que el Diablito permanezca en el Millonario en 2024.

El cuadro inglés y la institución de Núñez están en conversaciones para llegar buen puerto en este periodo de transferencias por Echeverri, quien tiene contrato con River hasta diciembre de 2024 con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros y tras ganar la final contra Rosario Central por el Trofeo de Campeones reconoció que no renovaría su vínculo.

Por el momento, la negociación no está tan avanzada al punto de que falte nada más de papeles, pero sí están cerca de acordar que la joya chaqueña de 17 años siga vistiendo la Banda hasta diciembre de 2024 y que el Millonario se quede con una plusvalía de una futura venta, condiciones que pretende la Comisión Directiva ante la decisión del City de no ejecutar la cláusula, por la buena relación entre los clubes, y que no pudieron subir el monto por su recisión.

De todas formas, el dinero que desembolsaría el último campeón del Mundial de Clubes y en el que también se desempeña el argentino campeón del mundo Julián Álvarez sería cercano a los 25 millones de euros de la cláusula de recisión. Lo cierto es que la dirigencia de River no está tan conformes con la transferencia, ya que su intención inicial era que Echeverri renueve y subir la cláusula, pero ante la postura del enganche se vieron entre la espada y la pared y podrían aprovechar este trato.

